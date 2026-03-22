Como toma el control del último cupo de la Champions League en la Serie A con victoria sobre Pisa

Como se adueñó del último puesto para la Liga de Campeones al golear el domingo 5-0 al Pisa, amenazado por el descenso, para sumar su quinta victoria consecutiva en la Serie A.

El triunfo dejó al club de Cesc Fàbregas con tres puntos de ventaja sobre la Juventus, quinta clasificada, que el sábado empató 1-1 con el Sassuolo.

Assane Diao, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz y Máximo Perrone anotaron para los locales.

Como vence a Pisa | AP

El 11mo gol de Douvikas en la temporada lo convirtió en el primer jugador del Como con esa cantidad en la máxima categoría desde que Giuseppe Baldini anotó 13 y Renato Cattaneo 11 en 1951-52.

La victoria del Como llegó tres días después de que uno de los propietarios del club, el magnate indonesio del tabaco Michael Bambang Hartono, muriera a los 86 años.

Hartono y su hermano, Roberto Budi Hartono, se hicieron cargo del Como en 2019, cuando el equipo jugaba en la cuarta división de Italia.

El Como regresó a la Serie A en 2024 por primera vez en más de dos décadas.

Más tarde, el Inter de Milán, lidera de la Serie A, visita a la Fiorentina y la Roma recibe al Lecce.

Doblete de Taylor

El fichaje de enero de la Lazio, Kenneth Taylor, anotó dos goles en la segunda mitad en la victoria 2-0 en Bolonia que permitió al club romano superar a los locales y colocarse en el octavo puesto.

Taylor, de 23 años, fue comprado por el club de Maurizio Sarri proveniente del Ajax por 17 millones de euros (20 millones de dólares).

Lazio vence a Bolonia | AP

El portero de la Lazio Edoardo Motta —que disputaba apenas su tercer partido de la Serie A— atajó un penal de Riccardo Orsolini al 51, con el marcador 0-0.

Fue la tercera victoria consecutiva de la Lazio.

Además, el Atalanta, séptimo clasificado, se recuperó de una derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich con una victoria 1-0 sobre el Hellas Verona gracias a la anotación de Davide Zappacosta antes del descanso.

El mediocampista Marten de Roon fue homenajeado antes del saque inicial al alcanzar un récord del club con su 436ta aparición con el Atalanta en todas las competiciones.