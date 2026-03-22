Barcelona muestra su cara más solidaria en el Día Internacional del Síndrome de Down

En la antesala del encuentro contra Rayo Vallecano en la Jornada 29 de la Temporada 2025-26 de LaLiga, Barcelona protagonizó un emotivo acto con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.

Fermín López durante el partido de Barcelona contra Rayo Vallecano | AP

Los futbolistas del primer equipo saltaron al césped acompañados por un grupo de niños y niñas con síndrome de Down, quienes se unieron a la formación inicial en un gesto de gran simbolismo y apoyo a la inclusión.

Hoy hemos salido acompañados de niños y niñas con el dorsal 21 para conmemorar el Día Internacional de las personas con síndrome de Down, un día para dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual 🫶



👏 @FundacioFCB pic.twitter.com/YD1sw6AqN6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2026

La iniciativa de Barcelona para generar conciencia

Los pequeños lucieron camisetas especiales de la Fundación Barça, que llevaban el dorsal 21 en alusión a la fecha de la efeméride. El diseño de los números empleó la tipografía creada por Anna Vives, la misma que el club ya había utilizado en un partido de la Champions League contra Newcastle.

Fue a media semana, en el partido de vuelta de Octavos de Final del torneo de la UEFA, que el club sorprendió con unas playeras especiales, con una tipografía distinta e irregular. Dicho diseño fue intencional con el propósito de dar visibilidad al Día Internacional del Síndrome de Down.

La campaña de concientización no queda ahí, ya que dichas playeras serán subastadas. Esta acción se llevará a cabo por iniciativa de la Fundación del FC Barcelona, junto a la plataforma online MatchWornShirt y la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium.

Ronald Araújo en el partido de Barcelona en LaLiga | AP

Las camisetas estarán disponibles para la subasta exclusivamente a través de la plataforma MatchWornShirt. Una vez que concluya la puja, serán autenticadas individualmente y puestas a disposición de coleccionistas y aficionados de todo el mundo.

Lewandowski en celebración con Araujo en el partido de Barcelona en Champions League | AP

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Tras el sufrido partido contra Rayo Vallecano, los culés tendrán descanso por la Fecha FIFA de marzo. Será hasta el sábado 4 de abril que regresen a escena, cuando visiten a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, en el primero de tres juegos ante los Colchoneros, ya que después de LaLiga, los blaugranas se enfrenatarán a los rojiblancos en los Cuartos de Final de Champions League.