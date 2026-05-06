Estos son los jugadores más destacados de la temporada

Una torneo más está por llegar a su final y, así como en el resto del mundo el balón en los estadios de nuestro país dejará de rodar a nivel de clubes para dar paso al futbol de selecciones nacionales.

Algunas Ligas en el mundo ya concluyeron su calendario de competencia y otras aún están definiendo a lo mejor del año como en nuestro territorio que se encuentra en su fase definitiva.

Distintos equipos se encuentran en la lucha por los títulos nacionales e internacionales y la importancia de sus grandes figuras se vuelve más relevante para conseguir los objetivos.

Y con la recta final de temporada, también da inicio la época en la que se reconoce a los mejores jugadores. Aquellos que destacaron por sus goles, atajadas o rendimiento. Es por eso que en RÉCORD te presentamos a los futbolistas más relevantes.

Armando González, después de anotar gol | MEXSPORT

Armando González

El atacante ha sido una de las grandes revelaciones del torneo gracias a su intensidad, movilidad y capacidad para aparecer en momentos importantes. Su entrega constante dentro del área y su olfato goleador le han permitido convertirse en un futbolista determinante, mostrando además una madurez competitiva que lo ha hecho destacar jornada tras jornada.

Joao Pedro

El delantero ha sobresalido por su desequilibrio, velocidad y habilidad para generar peligro en el último tercio del campo. Su capacidad para encarar, asociarse y definir lo ha convertido en uno de los atacantes más llamativos del campeonato, siendo clave por su creatividad y contundencia ofensiva.

Kait Nassin

Uno de los mejores jugadores que más ha llamado la atención de propios y extraños con sus actuaciones en el rectángulo verde, no solo por sus goles o pases claves, sino por su impresionante visión de campo. Nassin es un nuevo jugador que se está adueñando de la conversación porque es todo lo que está bien.

Paulinho celebra anotación | RÉCORD

Paulinho

El ariete ha tenido un torneo sobresaliente gracias a su capacidad goleadora y su inteligencia para moverse dentro del área. Su experiencia y calidad técnica le han permitido marcar diferencia en partidos importantes, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos y constantes de la temporada.

Brian Rodríguez

Ha brillado por su explosividad y talento individual, siendo un futbolista capaz de cambiar el ritmo de los encuentros con su velocidad y desequilibrio. Además de aportar goles y asistencias, ha mostrado gran personalidad para asumir protagonismo en los momentos de mayor presión.

El arquero internacional Keylor Navas | RÉCORD

Keylor Navas