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Futbol

¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford

Marcus Rashford en partido del Barcelona en LaLiga | AP
Marcus Rashford en partido del Barcelona en LaLiga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:32 - 17 marzo 2026
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El presidente blaugrana destacó el aporte del futbolista en la actual temporada, en la que está a préstamo procedente de Manchester United

La carrera de Marcus Rashford 'revivió' en cuanto al inglés llegó a Barcelona. Luego de una Temporada 2024-25 irregular, en la cual jugó la mitad con Manchester United y la mitad con Aston Villa, el atacante de 28 años se reencontró con una mejor versión de sí mismo y se ha convertido en una pieza importante en el equipo comandado por Hansi Flick.

Por ello, tanto el conjunto culé como el futbolista tienen el interés de continuar su relación y aunque las pláticas no han sido sencillas, pues Rashford quisiera un poco más de protagonismo, de momento avanzan por buen camino. El problema ahora será que la directiva blaugrana llegue a un acuerdo con los Red Devils, que todavía tienen los derechos federativos del futbolista.

Sin embargo, esta falta de acuerdo no alarma a Joan Laporta, quien el fin de semana logró la reelección como presidente del conjunto blaugrana. Con poco más de dos meses para que concluya la Temporada 2025-26, el directivo se siente confiado de que podrán avanzar de forma favorable para que Rashford se mantenga en el equipo culé.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ganó las pasadas elecciones | AP

¿Qué dijo Joan Laporta sobre Marcus Rashford?

En entrevista con RAC1, el presidente culé aceptó que están satisfechos con el rendimiento que ha tenido el inglés hasta ahora en el equipo. "Marcus está rindiendo muy bien, tanto en asistencias como en goles", declaró Laporta, "intentaremos, por el bien del Barça, garantizar que Marcus pueda continuar", fueron sus palabras.

La semana pasada, previo a su reelección, Laporta señaló que analizan la opción de extender el préstamo, en lugar de hacer válida la opción de compra. "Podríamos prolongar más la cesión, dependemos de lo que quiera Deco. Hay fórmulas: hacer parte de la opción de compra con el United y el resto ya veremos. Estamos estudiando la operación", declaró para Jijantes el fin de semana.

Marcus Rashford durante el partido de Barcelona frente a Athletic en LaLiga | AP
Marcus Rashford durante el partido de Barcelona frente a Athletic en LaLiga | AP

¿Cuánto tendría que pagar Barcelona por Rashford?

Según Transfermarkt, en mayo del año pasado, Rashford tenía un valor de mercado de 50 millones de euros, mismo que descendió a 40 millones en octubre del mismo año, el cual no ha incrementado a pesar de sus buenas participaciones con el Barça. Pese a ello, Manchester United se mantiene firme en su decisión de mantener la cláusula de compra en 30 millones de euros.

Marcus Rashford marcó un doblete contra Olympiacos | AP

Para la actual Temporada 2025-26, Barcelona invirtió 27.5 millones de euros en fichajes, según Transfermarkt, con el traspaso de Joan García (25 millones) como el más caro. De pagar los 30 millones que pide el United, los culés superarían lo gastado esta campaña apenas en un jugador, por lo cual no han desistido en llegar a un acuerdo para que el club inglés baje la cuota.

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