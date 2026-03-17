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Futbol

Barcelona llegó a acuerdo para renovación de Hansi Flick, aseguró Joan Laporta

Hansi Flick celebra con Joan Laporta luego de las elecciones presidenciales de Barcelona | AP
Hansi Flick celebra con Joan Laporta luego de las elecciones presidenciales de Barcelona | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:31 - 17 marzo 2026
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El presidente reelecto de los culés aseguró que quiere un mandato con el alemán en el banquillo blaugrana

El reelecto presidente de Barcelona, Joan Laporta, reiteró su intención de extender el contrato del entrenador Hansi Flick hasta el año 2028. Además, adelantó que el anuncio oficial se producirá "pronto".

"Queremos renovar a Flick hasta 2028", declaró el directivo en entrevista con RAC1 este martes. El presidente, reelegido en su cargo hasta 2031, añadió que el estratega está dispuesto a la renovación. "Él también está a favor de la ampliación. Anunciaremos un acuerdo pronto porque está muy contento aquí".

Flick, de 61 años, llegó al banquillo azulgrana en el verano de 2024 con un contrato que finaliza en 2027. El estratega alemán ha afirmado que, aunque no es el momento de hablar de su situación contractual, el Barça será su último club como entrenador.

"Todo el mundo sabe que estoy muy feliz aquí. Primero, tengo que hablar con mi familia. Tenemos tiempo para hablar de eso. Ahora no es el momento", declaró Flick previo al compromiso ante Newcastle en la vuelta de Octavos de Final de la Champions League.

Joan Laporta con Hansi Flick tras las elecciones presidenciales de Barcelona | AP
Joan Laporta con Hansi Flick tras las elecciones presidenciales de Barcelona | AP

"No es el momento adecuado para hablar de eso, mañana tenemos un partido muy importante para el club, para el futuro», afirmó sobre su renovación. No pienso en ir a otro lugar ni nada por el estilo. Estoy aquí, será mi último club y estoy feliz por ello", concluyó.

Laporta quiere a Flick como estratega durante su mandato

Tras la reelección, Laporta tendrá otro mandato de cinco años y su esperanza es que Flick permanezca como técnico del club durante todo su periodo presidencial. "Demostraría estabilidad, que estamos ganando", comentó Laporta sobre la posibilidad de trabajar con Flick hasta 2031.

Hansi Flick en celebración en partido con Barcelona | AP
Hansi Flick en celebración en partido con Barcelona | AP

"Creo que es posible que esté en el Barça cinco años más. Es joven, tiene mucha energía y está feliz en la ciudad", añadió el directivo, quien mantiene su firma confianza en Flick, quien ya ganó una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España con los culés.

Lewandowski con el Barcelona ante el Newcastle en la Champions League | AP

Champions League, el pendiente de Flick con Barcelona

A pesar de sus cuatro títulos, y de que está encaminado a repetir la corona en liga, el técnico alemán tiene pendiente coronarse a nivel continental. Por ahora, la serie contra las Urracas está empatada a un gol, tras un polémico penal en St. James Park la semana pasada.

"Será un partido difícil. Son un equipo físico, agresivo en el uno contra uno, pero también tienen jugadores rápidos en las transiciones. Tenemos que hacer un partido perfecto. Somos capaces de ganar esta Champions, pero también tenemos que mejorar", aceptó Flick previo al juego de este miércoles en el Camp Nou.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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