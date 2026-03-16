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Futbol Internacional

Ronaldinho felicita a Joan Laporta por su reelección como presidente del Barcelona

Ronaldinho en juego de leyendas del Barcelona | X: @10Ronaldinho
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:04 - 16 marzo 2026
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El astro brasileño celebró que el hombre que lo llevó al Barça en el año 2003, siga al frente del club

El astro brasileño y leyenda azulgrana, Ronaldinho, ha sido uno de los primeros en reaccionar públicamente ante la noticia de la reelección de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona.

Joan Laporta se consagró ganador de las elecciones | AP

A través de sus redes sociales, el "10" envió un afectuoso mensaje al mandatario catalán tras confirmarse los resultados de los comicios de 2026.

"¡Felicitaciones por su reelección, Joan Laporta! En hora buena, Presi", publicó el exjugador en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), acompañando el texto con gestos de aplauso.

LAPORTA Y SU RELACIÓN CON RONALDINHO

El gesto de Ronaldinho no es casualidad, sino el reflejo de una relación que marcó un antes y un después en la historia moderna del club. La conexión entre ambos se remonta a 2003, cuando Laporta, en el inicio de su primer mandato, cumplió su promesa electoral de traer una estrella mundial al Camp Nou.

Aquel fichaje, procedente del PSG, fue la piedra angular sobre la cual se cimentó el resurgimiento del club tras una época de sequía de títulos. Bajo la presidencia de Laporta y con el talento de "Dinho" en el campo, el Barcelona logró:

  • 2 Ligas de España consecutivas.

  • 2 Supercopas de España.

  • 1 UEFA Champions League (2006), la segunda en la historia de la institución.

Ronaldinho y Joan Laporta, 2003 | fcbarcelona.com

Con este mensaje, Ronaldinho reafirma su apoyo al proyecto deportivo y administrativo que lidera Laporta. El brasileño, quien actualmente ejerce como embajador del club en diversos eventos internacionales, mantiene una estrecha relación con el dirigente, a quien siempre ha considerado una figura clave en su carrera profesional.

La reelección de Laporta asegura la continuidad de un proyecto de reconstrucción que lleva ya varios años ejecutándose de buena manera y contando con el respaldo moral de las figuras que, como Ronaldinho, devolvieron la sonrisa a la afición culé hace más de dos décadas.

Joan Laporta festejando con los mariachis | AP
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