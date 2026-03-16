Barcelona busca fichar definitivamente a Joao Cancelo

Barcelona se mantiene en lo más alto de la clasificatoria de LaLiga tras imponerse de manera contundente ante Sevilla por marcador de 5-2. Con la victoria el cuadro culé mantiene su ventaja de cuatro unidades sobre Real Madrid y ya pone los ojos en el Newcastle en la Champions League.

Raphinha celebra con Barcelona ante Sevilla | AP

A pesar de que Raphinha marcó un Hat-Trick y fue una de las figuras del partido, los reflectores se los llevó Joao Cancelo, quien provocó dos penales a favor y además marcó el quinto tanto de su equipo con una gran jugada individual y dio una asistencia.

Canelo ha brillado en su regreso

Joao Cancelo regresó al Barcelona a finales de enero vía préstamo procedente de Al Hilal. En múltiples ocasiones el defensor mostró su interés de regresar al cuadro culé luego de su primera parada no fuera tan efectiva.

Actualmente ya suma 10 partidos disputados sumado más y más minutos cada partido. Este domingo ante Sevilla logró marcar su primer gol en la temporada y tercero vistiendo el jersey blaugrana. Este buen paso ha llamado la atención de la directiva, la cual ya mostró su deseo de retenerlo tras su préstamo.

Joao Cancelo en Arabia | @Alhilal_EN

Directiva busca retener al defensor

Tras la gran actuación de Cancelo, el director deportivo del Barcelona, Deco, no dudó dos veces en elogiar al defensor lusitano. Además, el directivo afirmó que ya están realizando los esfuerzos para poder retenerlo una vez haya terminado su préstamo.

“Hemos hecho esfuerzos para fichar a Cancelo porque ha demostrado una y otra vez que es un fanático loco del Barça... Esa es una sensación poco común hoy en día en las obras de teatro, y estamos tratando de recuperarla”, reveló para Jijantes FC.

Hay que recordar que,al confirmarse su regreso a la institución catalana, la directiva ya había destacado el amor de Canelo por el equipo comentando que ficharon al futbolista pues, "es un jugador que siempre ha sido un loco por el Barça. Siempre que viene lo hace bajándose el sueldo, por ese encanto que tiene este club y porque encaja con lo que podemos hacer".

Un refuerzo necesitado

En las últimas semanas el refuerzo de Cancelo ha tomado más importancia debido a las lesiones que ha visto el cuadro culé. Los laterales Jules Kundé, Alejandro Balde e incluso Eric García han mostrado problemas físicos perdiéndose partidos. Ante esto, el regreso de Cancelo cayó en el equipo como 'anillo al dedo'.

Ahora, el defensor portugués buscará tener una actuación similar a ala de este domingo cuando el equipo culé reciba al Newcastle en los Octavos de Final de la UEFA Champions League, para poder seguir con el sueño de avanzar a la siguiente fase.