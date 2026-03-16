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Futbol

¡Serenata blaugrana! Joan Laporta recibe maricahis tras ganar las elecciones de presidente en Barcelona

Joan Laporta festejando con los mariachis | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:32 - 15 marzo 2026
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La victoria del presidente del club culé se ha festejado con un detalle bastante particular

Joan Laporta celebró su contundente victoria en las elecciones del FC Barcelona de una forma poco habitual: con mariachis. Tras confirmarse su reelección como presidente del club blaugrana, el dirigente catalán protagonizó otra escena viral al recibir una serenata musical en los alrededores del Spotify Camp Nou.

El momento ocurrió durante los festejos posteriores al cierre de las urnas, cuando seguidores y colaboradores del mandatario comenzaron a celebrar el triunfo. Entre música, cánticos y un ambiente festivo, Laporta se mostró sonriente y animado mientras la banda de mariachis interpretaba canciones para festejar la continuidad de su proyecto al frente del club.

Joan Laporta con los jugadores del Barcelona y la Supercopa | X:@ JoanLaportaFCB
Joan Laporta con los jugadores del Barcelona y la Supercopa | X:@ JoanLaportaFCB

El momento viral: mariachis y fiesta tras la victoria de Laporta

Las imágenes del festejo no tardaron en circular en redes sociales. En el video se observa a Joan Laporta rodeado de simpatizantes mientras los mariachis interpretan música para celebrar su triunfo, creando una escena que rápidamente se volvió tendencia entre los aficionados del Barcelona.

La canción que fue interpretada en el momento fue el himno del Barcelona; sin embargo, debido a la gran cantidad de gente que se dio cita en el lugar, fue muy difícil ver las reacciones del presidente reelecto, pero los mariachis no dejaron de tocar para celebrar el momento junto al aún mandamás blaugrana.

La escena no fue el único momento llamativo de la noche electoral. Durante el día, Laporta también protagonizó otros episodios virales con seguidores y miembros del club, consolidando una jornada cargada de imágenes que recorrieron las redes sociales y los medios deportivos.

Laporta gana las elecciones del Barcelona con amplia ventaja

Más allá de los festejos, el resultado de las elecciones dejó una victoria contundente. Joan Laporta fue reelegido presidente del FC Barcelona con cerca del 68% de los votos, superando claramente a su rival Víctor Font, quien obtuvo alrededor del 29% del apoyo de los socios.

En total participaron 48,480 socios, lo que representó una participación del 42.34% del censo electoral. Aunque la cifra fue relativamente baja para los estándares históricos del club, el resultado mostró un respaldo mayoritario al actual proyecto de gestión del dirigente catalán.

Con esta victoria, Laporta iniciará un nuevo mandato al frente del Barcelona y continuará con el proyecto que comenzó tras regresar a la presidencia en 2021. Entre sus principales retos estarán consolidar la recuperación económica del club, completar la remodelación del Camp Nou y mantener al equipo competitivo en el fútbol europeo.

Joan Laporta se consagró ganador de las elecciones | AP
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