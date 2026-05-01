Raúl Jiménez y Haaland protagonizan el momento más romántico del futbol

No hay duda que Haaland y Raúl Jiménez son jugadores que la Premier League no olvidará de la noche a la mañana, uno luciendo con el Manchester City y el mexicano siendo un fenómeno desde el manchón del tiro penal con sus ejecuciones.

Sin embargo, pocos hubieran pensado que estos dos jugadores se estrecharían las manos en el momento más romántico que los jugadores pueden tener dentro de la cancha; ese es el intercambio de camisetas.

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC

En un reciente video, que ha tomado fuerza en las últimas horas, se puede apreciar a Haaland y Jiménez intercambiando jersey después de un juego, de hace algunas temporadas, cuando el canterano de las Águilas del América defendía los colores del Wolverhampton.

Momento íntimo de Haaland y Raúl Jiménez l CAPTURA

La cuenta de instagram que se dice llamar ladsfootyshow muestra como en el interior del estadio se ve el encuentro entre ambos y tras un pequeño cruce de palabras ambos intercambian camisetas; con Haaland saliendo con la lidera sonrisa del momento y que ha quedado en el recuerdo del futbol inglés.

El histórico de los penales

El mexicano contabiliza 14 penales convertidos de manera consecutiva en la Premier League. Raúl Jiménez continua haciendo grande su legado como goleador en la mejor liga de futbol del mundo, pues llegó a 14 penales anotados de manera consecutiva, siendo esta la racha más larga en la historia de la Premier League.

Con una efectividad del 95.2 por ciento, el delantero mexicano ha fallado solo en dos ocasiones desde los 11 pasos a lo largo de su carrera profesional, lo que lo coloca por encima de grandes nombres como Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

¿El delantero del momento?

Por su parte, Erling Haaland que sigue sin cansarse de anotar con el Manchester City, también puede presumir que es el máximo goleador de la Selección Noruega alcanzó 34 goles internacionales , a finales de 2024, en la Liga de Naciones durante la goleada 3-0 sobre Eslovenia.