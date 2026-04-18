Fulham y Brentford reparten puntos en el Gtech Community Stadium; Raúl Jiménez jugó 23 minutos

La Premier League está cada vez más cerca de llegar a su fin, es por eso que los equipos aprietan para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, y en el caso de algunos poder aspirar a algo más. Brentford recibió al Fulham en busca de seguir en la perla por competencias europeas, sin embargo, el equipo de Raúl Jiménez no fue tarea fácil.

Calvin Bassey del Fulham y Dango Ouattara de Brentford en Premier League I AP

Empate amargo para las abejas

En el juego correspondiente a la Jornada 33 del campeonato inglés, el Brentford recibía en el Gtech Community Stadium a los Cottagers, con el fin de sumar tres puntos que los pudieran colocar en los primeros ocho del campeonato. Por su parte, Fulham llegaba con la ilusión de tomar el lugar de su rival.

En las acciones el equipo de casa se mostró con mayor solidez en medio campo y generando más balones hacia adelante, desafortunadamente los intentos de Igor Thiago y Dango Ouattara no fueron suficientes para romper el arco del equipo visitante.

Sasa Lukic del Fulham y Kevin Schade del Brentford I AP

Por su parte, Fulham dejó de ceder posesión a pastor de los 20 minutos y comenzó a tener más presencia en el área rival, aunque con pocos balones a Rodrigo Muniz, quien una vez más no logró aportar en el marcador pese a recibir la confianza de Marco Alexandre Saraiva da Silva, entrenador que se caracteriza por su rotación de delanteros.

Mikkel Damsgaard y Mathias Jensen orquestaron un par de oportunidades desde el medio campo del Brentford, pero la zaga del Fulham y la mala puntería fueron superiores a estos, aunado a un par de intervenciones en el primer tiempo por parte del guardameta, Bernd Leno.

Empate del Fulham ante el Brentford en Premier League I AP

¿Cómo fue la actuación de Raúl Jiménez?

Tal y como lo anticipó su estratega, el mexicano, Raúl Jiménez no vio mucha actividad en el juego de liga, esto debido a la rotación con el brasileño, Rodrigo Muniz. No obstante, el ‘Lobo de Tepeji’ participó en los últimos 23 minutos del segundo tiempo, donde pudo tocar el balón un par de veces pero sin muchas oportunidades ofensivas.

Con este resultado, el Brentford permanece en la octava posición, a la espera de lo que haga el cuadro de lo que hagan Everton, Brighton, Bournemouth y el Sunderland. Por su parte, el Fulham de Jiménez queda en la décima segunda posición, debajo de los ya mencionados, pero con el riesgo de caer una posesión en caso de una victoria del Newcastle.