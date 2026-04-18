¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana

Una de las escenas más insólitas de la Copa Sudamericana se vivió en el duelo entre Bragantino y Blooming, donde el defensor Diago Giménez protagonizó una expulsión tan inusual como polémica al recibir dos tarjetas amarillas en una misma secuencia de juego.

¿Cómo sucedió la jugada?

Corría el minuto 60 cuando Giménez cometió una primera falta en medio campo, cortando un avance prometedor del conjunto brasileño. Sin embargo, el árbitro decidió aplicar la ley de la ventaja, permitiendo que la jugada continuara ante la posibilidad de una acción ofensiva más clara para Bragantino.

Lo que nadie esperaba era que apenas unos segundos después, el mismo jugador volviera a intervenir de forma imprudente. En su intento por recuperar el balón, Giménez realizó una segunda entrada, esta vez con una barrida temeraria que sí obligó al silbante a detener el juego de inmediato.

Primera falta de Diago Giménez l CAPTURA

Tras señalar la infracción, el colegiado procedió a sancionar la acción más reciente con tarjeta amarilla. No obstante, acto seguido recordó la primera falta que había quedado pendiente bajo la ley de la ventaja, por lo que también decidió amonestarla, completando así una doble sanción en cuestión de segundos.

La secuencia, que se desarrolló en apenas seis segundos, dejó sin margen de reacción al defensor de Blooming. Con dos tarjetas amarillas consecutivas en la misma jugada, el árbitro no tuvo más opción que mostrar la tarjeta roja, decretando la expulsión de Giménez ante la incredulidad de propios y extraños.

Segunda falta de Diago Giménez l CAPTURA

Los jugadores del conjunto boliviano reclamaron airadamente la decisión, argumentando que la situación resultaba exagerada, mientras que los futbolistas de Bragantino respaldaron la aplicación del reglamento por parte del silbante.

Diago Giménez se fue expulsado l CAPTURA

A partir de ese momento, el partido tomó un rumbo distinto. Con un hombre menos, Blooming sufrió para contener los embates del equipo brasileño, que aprovechó la superioridad numérica para inclinar la balanza en los minutos finales.

¡¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DE LA #SUDAMERICANA!! DIego Giménez cometió dos fuertes infracciones en el lapso de 6 segundos, recibió la amarilla por ambas entradas y fue EXPULSADO en Blooming vs. Bragantino.



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¿Cómo terminó el partido?