¿Fue por una exnovia? Nodal cuenta la historia detrás de su primer tatuaje en el rostro

Los tatuajes de Christian Nodal han sido tema de conversación durante años. Desde que comenzó a cubrir gran parte de su rostro con tinta, el cantante de regional mexicano provocó opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos consideraban que formaban parte de su identidad artística, otros cuestionaban las decisiones que tomaba respecto a su imagen.

Ahora, el intérprete de “Botella tras botella” sorprendió al revelar el verdadero origen del primer tatuaje que llevó en la cara, una historia que poco tiene que ver con romances o desamores y mucho con uno de los sueños más importantes de su carrera musical.

Christian Nodal confesó por primera vez cuál fue su primer tatuaje facial / FB:@christiannodaloficialmx

El primer tatuaje de Nodal fue inspirado por Maná

Durante una entrevista con el youtuber Javier Paniagua, Christian Nodal recordó uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional: la colaboración que realizó con Maná en una nueva versión del clásico “Te lloré un río”, lanzada en 2022.

El cantante confesó que aquella experiencia tuvo un impacto tan importante en su vida que decidió inmortalizarla con el primer tatuaje facial de su carrera.

“Cuando grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice, una X”, reveló.

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva, el artista explicó que ese pequeño diseño representaba para él la sensación de haber alcanzado una meta que durante años consideró prácticamente imposible.

“En mi cabeza era de: ‘acabo de hacer mi primera cosa legendaria', sé que hice algo legendario para mí”, confesó.

Un sueño que nació desde la infancia

Nodal explicó que su admiración por Maná viene desde que era un niño y que la música de la agrupación liderada por Fher Olvera siempre estuvo presente en su hogar. Por ello, la posibilidad de compartir estudio con una de las bandas más exitosas de habla hispana significó mucho más que una simple colaboración.

“Maná se escuchaba en la casa, eran los ídolos de mi familia, los míos también, ahora buenos amigos”, comentó.

La declaración permitió conocer una faceta más personal del sonorense, quien reconoció que detrás de muchos de sus tatuajes existen recuerdos, metas cumplidas y momentos que marcaron su carrera.

El compositor de regional mexicano dijo que la banda de rock siempre sonaba en su casa / FB:@christiannodaloficialmx

Los nervios de grabar con sus ídolos

A pesar de haberse convertido en una de las figuras más importantes de la música mexicana, Christian Nodal confesó que sintió una enorme presión al momento de trabajar junto a los integrantes de Maná. El cantante recordó que incluso llegó al estudio con miedo de cometer algún error frente a músicos que admiraba desde pequeño.

“Estaba bien nervioso porque dije: ‘no la vaya a cag... en la grabación'”, recordó entre risas.

Sin embargo, aseguró que la experiencia superó todas sus expectativas y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su vida.

“Todo fue una experiencia irrepetible, el conocerlos”, afirmó.

Además, destacó la trayectoria de la agrupación y la forma en que han logrado mantenerse vigentes durante décadas.

“Ellos han tenido un proceso chingón porque les tocó darle como 30 años para ser lo que es Maná hoy en día. Por eso me da gusto ver que donde se paran hay mucho amor para ellos”.

Nodal ahora está en proceso de borrarse los tatuajes de su rostro / FB:@christiannodaloficialmx

De la famosa “X” a una cara llena de tatuajes

Nodal explicó que después de realizarse aquel primer tatuaje facial comenzó una etapa en la que decidió seguir agregando diseños a su rostro.

“Agarré el trip de que hice mi primera cosa legendaria y después ya podría hacer lo que quiera, y me tatué la cara”, comentó.

Con el paso del tiempo, el cantante llegó a acumular una gran cantidad de tatuajes en distintas zonas del rostro, convirtiéndose en una de las características más reconocibles de su imagen pública. Sin embargo, esa etapa parece haber quedado atrás.

Nodal ya está borrando los tatuajes de su rostro

Desde hace algunos años, Christian Nodal comenzó un proceso para eliminar gradualmente los tatuajes faciales mediante tratamientos láser. El artista ha compartido en diversas ocasiones los avances del procedimiento y reconoció que todavía le queda un largo camino por recorrer para completar el proceso.

“Hasta en dos años voy a poder estar limpio de la cara”, señaló.

Pese a ello, el cantante sigue manteniendo su gusto por los tatuajes. De hecho, recientemente sorprendió a sus seguidores al aparecer con una nueva transformación corporal.