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Kunno desmiente separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con foto: “Felices los tres”

Kunno desmiente separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. / @papikunno
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:35 - 24 abril 2026
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En medio de rumores de ruptura, Kunno compartió una imagen junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal que sugiere que la pareja sigue unida

En plena ola de especulaciones sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el creador de contenido Kunno publicó una fotografía que ha sido interpretada como un desmentido indirecto.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal terminaron?

Hasta ahora, ninguno de los cantantes ha confirmado una ruptura. Sin embargo, los rumores crecieron en días recientes tras versiones que apuntaban a una crisis en la relación.

En ese contexto, Kunno compartió fotografías de la pareja, la primera se logra ver a Nodal y Ángela juntos de perfil y sonrientes con la frase "Mis papis".

@papikunno

En una segunda foto aparece él con ambos artistas durante lo que parece ser un viaje privado. En la imagen, se les ve abrazados, sonrientes y en actitud cariñosa, lo que muchos interpretaron como señal de que siguen juntos.

El influencer acompañó la publicación con la frase “Felices los tres”, reforzando la idea de cercanía entre ellos.

@papikunno

Lo que se sabe de los rumores de ruptura

Las versiones sobre una posible separación surgieron días antes, cuando se mencionó que la pareja atravesaba un conflicto importante.

Incluso, se llegó a especular que el cantante habría dejado el domicilio que compartían, aunque estas afirmaciones no han sido comprobadas.

Sin confirmación oficial, pero con señales en redes

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dado declaraciones directas sobre su relación.

Sin embargo, la aparición conjunta en redes sociales, impulsada por Kunno, ha sido suficiente para que muchos seguidores consideren que la pareja continúa unida, al menos públicamente.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dado declaraciones directas sobre su relación. / @nodal
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