Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Metro CDMX: caída masiva en Miguel Ángel de Quevedo deja 11 lesionados

El accidente sucedió cuando una persona cayó en las escaleras eléctricas/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:48 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El incidente se presentó en unas escaleras eléctricas, tras la caída de un usuario

Un incidente en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México dejó un saldo de 11 personas lesionadas, luego de registrarse una caída masiva en una escalera eléctrica.


El hecho ocurrió en una de las zonas de acceso de la estación, donde usuarios se encontraban en tránsito cuando se produjo el accidente, generando movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente en el Metro CDMX se presentó esta mañana/Pixabay

¿Qué provocó la caída masiva?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente inició cuando una persona perdió el equilibrio en la escalera eléctrica, lo que desencadenó un efecto en cadena, provocando que varios usuarios cayeran unos sobre otros.


El saldo fue de 11 personas heridas, quienes presentaron diversas lesiones derivadas de la caída, incluyendo golpes y contusiones.


Los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica inmediata a los afectados.

El Metro de la Ciudad de México es el transporte público más utilizado/Pixabay

Traslado a hospitales

Algunos de los lesionados requirieron traslado a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras que otros fueron atendidos en el sitio por paramédicos.


Las autoridades no han informado sobre personas en estado grave hasta el momento.

Movilización de servicios de emergencia

Tras el incidente, se registró la presencia de paramédicos, personal del Metro y elementos de seguridad, quienes atendieron la situación y realizaron labores de apoyo a los usuarios.


El servicio en la estación continuó con normalidad, aunque bajo supervisión tras el accidente.

El servicio continuó de manera normal en la Línea 3 luego de la atención a los lesionados/Pixabay

Contexto en la Línea 3 del Metro

El incidente ocurre en la Línea 3, una de las más utilizadas del sistema, corriendo de Indios Verdes a Ciudad Universitaria y que en fechas recientes ha presentado fallas, saturación y retrasos, lo que incrementa la concentración de usuarios en estaciones.


Las autoridades mantienen seguimiento al caso, mientras se evalúan las condiciones en la estación y las medidas de seguridad para prevenir incidentes similares.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Metro
Lo Último
15:48 MLB México City Game: Todo lo que debes saber del regreso de las Grandes Ligas
15:41 León venderá… pero no el cien por ciento; Jesús Martínez se mantendrá en el equipo ​
15:33 Nahuel Guzmán sobre los últimos momentos de Gignac con Tigres
15:26 ¿Mariana Rodríguez firmó un contrato para tener 7 hijos? Esto dijo sobre Samuel García
15:12 Real Betis le arranca el empate al Real Madrid y mantiene viva la pelea europea
14:58 ¿Lucha Underground está de regreso? El inesperado anuncio que ilusiona a los fans
14:35 Kunno desmiente separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con foto: “Felices los tres”
13:48 Metro CDMX: caída masiva en Miguel Ángel de Quevedo deja 11 lesionados
13:43 ¿Quién es Francisco Iturbide? El próximo presidente de la Liga MX
13:12 Atacante de Teotihuacán engañó a su madre: dijo que viajaría a Rusia