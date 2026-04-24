Metro CDMX: caída masiva en Miguel Ángel de Quevedo deja 11 lesionados

Un incidente en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México dejó un saldo de 11 personas lesionadas, luego de registrarse una caída masiva en una escalera eléctrica.

El hecho ocurrió en una de las zonas de acceso de la estación, donde usuarios se encontraban en tránsito cuando se produjo el accidente, generando movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente en el Metro CDMX se presentó esta mañana/Pixabay

¿Qué provocó la caída masiva?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente inició cuando una persona perdió el equilibrio en la escalera eléctrica, lo que desencadenó un efecto en cadena, provocando que varios usuarios cayeran unos sobre otros.

El saldo fue de 11 personas heridas, quienes presentaron diversas lesiones derivadas de la caída, incluyendo golpes y contusiones.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica inmediata a los afectados.

El Metro de la Ciudad de México es el transporte público más utilizado/Pixabay

Traslado a hospitales

Algunos de los lesionados requirieron traslado a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras que otros fueron atendidos en el sitio por paramédicos.

Las autoridades no han informado sobre personas en estado grave hasta el momento.

Movilización de servicios de emergencia

Tras el incidente, se registró la presencia de paramédicos, personal del Metro y elementos de seguridad, quienes atendieron la situación y realizaron labores de apoyo a los usuarios.

El servicio en la estación continuó con normalidad, aunque bajo supervisión tras el accidente.

El servicio continuó de manera normal en la Línea 3 luego de la atención a los lesionados/Pixabay

Contexto en la Línea 3 del Metro