Metro CDMX: caída masiva en Miguel Ángel de Quevedo deja 11 lesionados
Un incidente en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México dejó un saldo de 11 personas lesionadas, luego de registrarse una caída masiva en una escalera eléctrica.
El hecho ocurrió en una de las zonas de acceso de la estación, donde usuarios se encontraban en tránsito cuando se produjo el accidente, generando movilización de cuerpos de emergencia.
¿Qué provocó la caída masiva?
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente inició cuando una persona perdió el equilibrio en la escalera eléctrica, lo que desencadenó un efecto en cadena, provocando que varios usuarios cayeran unos sobre otros.
El saldo fue de 11 personas heridas, quienes presentaron diversas lesiones derivadas de la caída, incluyendo golpes y contusiones.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica inmediata a los afectados.
Traslado a hospitales
Algunos de los lesionados requirieron traslado a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras que otros fueron atendidos en el sitio por paramédicos.
Las autoridades no han informado sobre personas en estado grave hasta el momento.
Movilización de servicios de emergencia
Tras el incidente, se registró la presencia de paramédicos, personal del Metro y elementos de seguridad, quienes atendieron la situación y realizaron labores de apoyo a los usuarios.
El servicio en la estación continuó con normalidad, aunque bajo supervisión tras el accidente.
Contexto en la Línea 3 del Metro
El incidente ocurre en la Línea 3, una de las más utilizadas del sistema, corriendo de Indios Verdes a Ciudad Universitaria y que en fechas recientes ha presentado fallas, saturación y retrasos, lo que incrementa la concentración de usuarios en estaciones.
Las autoridades mantienen seguimiento al caso, mientras se evalúan las condiciones en la estación y las medidas de seguridad para prevenir incidentes similares.