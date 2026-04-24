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Atacante de Teotihuacán engañó a su madre: dijo que viajaría a Rusia

El atacante mintió a su mamá al decirle que se iría a Rusia
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:12 - 24 abril 2026
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La mamá de Julio César Jasso incluso pensaba que estaba desaparecido, por lo que llamó al hotel donde se hospedaba para pedir información de él

Siguen surgiendo detalles sobre el ataque en Teotihuacán. Ahora se dio a conocer la versión de la madre de Julio César Jasso, de 27 años, quien pensó que su hijo había desaparecido, ya que le había dicho que viajaría a Rusia.


Sin embargo, perdió contacto con él y desconocía que planeaba ejecutar el atentado.

El saldo del ataque en Teotihuacán fue de 13 heridos y dos muertos, incluyendo el disparador/AP

Última comunicación antes del ataque

El joven informó a su madre que se hospedaría en el Hotel Villa Meztli y que el 20 de abril tomaría un taxi rumbo al aeropuerto.

Me dijo que ya había ido un taxi a recogerlo, que iba al aeropuerto. Me dijo: ‘Ya que llegue al aeropuerto te marco’, y ya no me marcó. Le llamé y su número no me contesta”, relató la madre durante una llamada con el hotel, según informó Telediario.

Quería ver si se pudiera saber qué taxi fue para, por medio de ahí, ver. Ya me preocupa que no me contesta”, agregó.
La zona arqueológica de Teotihuacán ya fue abierta al público/AP

Cambio de número, parte del plan

También se supo que el joven le informó a su madre, quien vive en Puebla, que había cambiado de número telefónico por supuestos problemas con su línea.


Este movimiento podría haber sido parte de su plan para no dejar rastro antes del ataque.

Ataque habría sido planeado con anticipación

Las investigaciones apuntan a que el atentado fue planeado al menos dos meses antes.


Desde el 17 de febrero de 2026, Julio César Jasso se comunicó con el Hotel Villa Meztli para reservar una habitación del 8 al 20 de abril.


El costo total de la estancia fue de 7 mil 800 pesos, de los cuales pagó el 50% el 19 de febrero desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero.


Posteriormente, el 1 de abril confirmó su llegada con un mensaje: “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”.

El atacante de Teotihuacán parece que se inspiró en la masacra de Columbine y Hitler para su acto

Indicios de posible motivación

Otro elemento que refuerza la hipótesis de planeación es que el atacante vestía una camisa similar a la usada en la masacre de Columbine.


Además, portaba una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece junto a los responsables de ese ataque.


El hecho también coincide con el 20 de abril, fecha relacionada tanto con Columbine como con el nacimiento de Adolf Hitler, figura de la que presuntamente tenía objetos alusivos.

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