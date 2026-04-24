Video 360 grados en Teotihuacán muestra cómo se preparó el ataque armado del 20 de abril

Un video grabado por un turista en formato 360 grados se ha convertido en un elemento clave para entender lo ocurrido durante el ataque armado del pasado 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde una visitante extranjera perdió la vida junto con el agresor.

El material, difundido en redes sociales, muestra los instantes previos al tiroteo. En él se observa al atacante desplazarse por la zona sin generar sospechas entre los visitantes que recorrían el sitio.

De acuerdo con las imágenes, el sujeto —identificado como Julio César Jasso— sube a la zona de la Pirámide de la Luna con mochila y ropa casual. Posteriormente, se aleja de otros turistas y se coloca en un punto apartado.

Visitantes en la Pirámide de la Luna vivieron momentos de pánico tras los disparos./ RS

¿Qué revela el video 360 grados del ataque en Teotihuacán?

La grabación permite ver cómo el agresor permanece durante varios segundos en una zona elevada, donde aparentemente comienza a preparar lo que llevaba dentro de su mochila. Este detalle ha sido relevante para las investigaciones, ya que sugiere que el ataque no fue improvisado.

El video fue captado por el turista Joel Torres, quien se encontraba en el sitio al momento de los hechos. En su testimonio, relató cómo pasó de un ambiente normal a una escena de caos en cuestión de segundos.

Autoridades recibieron el primer reporte del ataque a las 11:20 horas./ X: Tiberius_____, X

“Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir. Decidimos comenzar a bajar… cuando escuchamos un estruendo… ‘¡Tiros, tiros!’”, compartió en redes sociales.

Insta 360 video (handheld 360° camera) of the gunman atop the pyramid of the moon shortly before he opened fire and of the chaos that ensued.



Note: the tracking of the gunman by the camera would be done afterwards. The intial footage was a full 360°. https://t.co/ieofzeo00P — Brick Suit (@Brick_Suit) April 23, 2026

Cronología del ataque y reacción de autoridades

Autoridades del Estado de México informaron que el primer reporte se recibió a las 11:20 horas, cuando se alertó sobre un hombre armado que amenazaba a turistas en la zona.

A las 11:23 horas, se obtuvieron imágenes del agresor en el área de la pirámide. Minutos después, a las 11:30, elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio para atender la situación.

De acuerdo con el fiscal José Luis Cervantes Martínez, los elementos federales repelieron la agresión luego de que el sujeto disparara, logrando herirlo en una pierna antes de neutralizarlo.

Las investigaciones preliminares indican que el atacante habría visitado previamente el lugar e incluso se hospedó en hoteles cercanos, lo que refuerza la línea de que hubo una planeación previa.

El video también generó discusión en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su autenticidad. Sin embargo, la presencia de una marca de agua apunta a que se trata de una grabación real en formato 360 grados, posiblemente editada para mostrar diferentes ángulos.