Tom Brady da la bienvenida a Fernando Mendoza a los Raiders

Tom Brady, leyenda de la NFL y actual copropietario minoritario de los Las Vegas Raiders, le dio la bienvenida a Fernando Mendoza tras su llegada al equipo.

A través de un mensaje por X, Brady felicitó al joven quarterback por dar el salto al profesionalismo y destacó el esfuerzo que lo llevó hasta este punto.

Congratulations to all the rookies who are joining the NFL this weekend. I hope you can appreciate this special moment… you’ve earned it through hard work, discipline, and determination. You’ve made your family proud, along with everyone else on your journey that has supported… — Tom Brady (@TomBrady) April 24, 2026

Un mensaje de reconocimiento y exigencia

Brady no solo celebró el logro, también dejó claro que lo más importante apenas comienza.

Felicidades a todos los novatos que se integran a la NFL este fin de semana… se lo han ganado con trabajo duro, disciplina y determinación

Además, el siete veces campeón del Super Bowl advirtió sobre el reto que representa competir al más alto nivel.

Esto es solo el comienzo… su carrera se definirá por lo que hagan a partir de ahora

Fernando Mendoza | AP

Bienvenida a Las Vegas

El exquarterback cerró su mensaje con una bienvenida directa a Mendoza, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Fachada del Allegiant Stadium, casa de los Raiders en la NFL será sede de WM 42| AP

Bienvenido a Las Vegas… es momento de ponerse a trabajar

Con el respaldo de una figura histórica como Brady, Mendoza inicia su camino en la NFL con altas expectativas dentro de la organización de los Raiders.