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NFL

Tom Brady da la bienvenida a Fernando Mendoza a los Raiders

Tom Brady, ganador de 7 Super Bowls | AP Fernando Mendoza siendo la selección número uno del Draft 2026 | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:31 - 23 abril 2026
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La leyenda de la NFL y copropietario minoritario del equipo destacó la llegada del joven quarterback

Tom Brady, leyenda de la NFL y actual copropietario minoritario de los Las Vegas Raiders, le dio la bienvenida a Fernando Mendoza tras su llegada al equipo.

A través de un mensaje por X, Brady felicitó al joven quarterback por dar el salto al profesionalismo y destacó el esfuerzo que lo llevó hasta este punto.

Un mensaje de reconocimiento y exigencia

Brady no solo celebró el logro, también dejó claro que lo más importante apenas comienza.

Felicidades a todos los novatos que se integran a la NFL este fin de semana… se lo han ganado con trabajo duro, disciplina y determinación

Además, el siete veces campeón del Super Bowl advirtió sobre el reto que representa competir al más alto nivel.

Esto es solo el comienzo… su carrera se definirá por lo que hagan a partir de ahora
Fernando Mendoza | AP

Bienvenida a Las Vegas

El exquarterback cerró su mensaje con una bienvenida directa a Mendoza, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Fachada del Allegiant Stadium, casa de los Raiders en la NFL | AP
Fachada del Allegiant Stadium, casa de los Raiders en la NFL será sede de WM 42| AP

Bienvenido a Las Vegas… es momento de ponerse a trabajar

Con el respaldo de una figura histórica como Brady, Mendoza inicia su camino en la NFL con altas expectativas dentro de la organización de los Raiders.

Fernando Mendoza celebra después de que Indiana ganó el Juego de Campeonato de fútbol americano universitario | AP
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