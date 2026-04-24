Cowboys seleccionan al safety de Ohio State, Caleb Downs en el Draft 2026 de la NFL

Los Dallas Cowboys seleccionaron al safety de Ohio State, Caleb Downs, con la selección número 11 en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL luego de subir un puesto en un intercambio con los Miami Dolphins el jueves por la noche.

La decisión de intentar reforzar una de las peores defensas de la NFL era previsible, y los Cowboys no quisieron arriesgarse a conseguir al jugador que deseaban. Dallas envió la selección número 12 y dos selecciones de quinta ronda a los Dolphins (177 y 180).

Más tarde, cedieron su selección número 20 -adquirida de Green Bay en el intercambio del año pasado que envió al destacado defensor Micah Parsons a los Packers- a los Philadelphia Eagles. En su intercambio con su rival divisional ganaron la selección 23 y dos de cuarta ronda (114 y 137).

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

¿Quién es Caleb Downs, primera selección de Cowboys?

Downs fue dos veces All-American de Associated Press con los Buckeyes tras comenzar su carrera en Alabama. Ayudó a Ohio State a ganar el campeonato nacional en 2024, y los Buckeyes fueron el segundo cabeza de serie en los playoffs de fútbol americano universitario el año pasado antes de ser eliminados por Miami en casa de los Cowboys en los Cuartos de Final.

Aproximadamente dos horas antes del inicio del draft, dos personas con conocimiento de la decisión indicaron que el receptor George Pickens planeaba firmar la etiqueta de jugador franquicia por 27,3 millones de dólares con los Cowboys. Estas personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que la firma aún no era oficial.

La noticia de la decisión de Pickens desató especulaciones sobre un posible traspaso, ya que el jugador de 25 años debe estar bajo contrato para poder ser transferido a otro equipo, pero Dallas no realizó ningún movimiento de ese tipo antes de reforzar su defensa.

Caleb Downs en su llegada al Draft 2026 de la NFL | AP

Los Cowboys llegaron al draft con necesidades en todas partes para una defensa que se encontraba entre las peores de la NFL, permitiendo la mayor cantidad de puntos (511) con la menor cantidad de intercepciones (seis) en la historia de la franquicia.

Downs, considerado uno de los jugadores más pulidos del draft, debería suponer una mejora inmediata para el coordinador defensivo de primer año, Christian Parker, quien convirtió a dos backs defensivos —Cooper DeJean y Quinyon Mitchell— en All-Pros con Philadelphia la temporada pasada.

Se unirá a un grupo que incluye al cornerback All-Pro de 2023, Daron Bland, quien ha sufrido lesiones en los pies durante los últimos dos años, y a Shavon Revel Jr. Revel fue seleccionado en la tercera ronda tras sufrir una grave lesión de rodilla el año pasado, pero logró jugar los últimos siete partidos.

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

Así se perfila la plantilla de los Cowboys

Dallas incorporó a dos safeties en la agencia libre: Jalen Thompson, quien pasó sus primeras seis temporadas con Arizona, y PJ Locke. Con Pickens presumiblemente de vuelta en el equipo tras su excelente primera temporada junto a CeeDee Lamb, la ofensiva de Dallas contará con todos sus jugadores clave, incluyendo al mariscal de campo Dak Prescott y al corredor Javonte Williams.

Existen algunas dudas en la línea ofensiva, pero los Cowboys seleccionaron a un bloqueador en la primera ronda en tres de las últimas cuatro temporadas. Los tres —Tyler Smith (2022), Tyler Guyton ('24) y Tyler Booker ('25)— están proyectados como titulares.

Dallas figuraba entre los principales candidatos para fichar a Maxx Crosby antes de que los Ravens cancelaran el traspaso propuesto del destacado ala defensiva de Las Vegas a Baltimore debido a problemas médicos. Los Cowboys entonces optaron por Rashan Gary, adquiriéndolo en un intercambio justo cuando comenzaba la agencia libre en marzo.

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

Incluso con ese movimiento, la presión sobre el mariscal de campo seguía siendo una consideración, ya que la forma de presionarlo ha estado en constante cambio desde que Dallas traspasó a Parsons en medio de un polémico estancamiento contractual.

El interior de la línea defensiva es el único puesto que parece estar definido para los Cowboys. Utilizaron una de las selecciones de primera ronda obtenidas en el traspaso de Parsons para conseguir a Quinnen Williams de los New York Jets a mediados de la temporada pasada.