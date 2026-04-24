ChatGPT Images 2.0: la nueva herramienta de OpenAI para crear imágenes más nítidas

OpenAI volvió a mover el tablero con el lanzamiento de ChatGPT Images 2.0, una actualización que apunta directo a uno de los puntos débiles de la inteligencia artificial: la generación de imágenes con calidad realista… y texto que sí se entienda.

Durante mucho tiempo, uno de los problemas más evidentes en este tipo de herramientas era que las letras salían deformadas o sin sentido. Ahora, con esta nueva versión, la empresa busca corregir eso y llevar la experiencia a un nivel mucho más útil.

La mejora no es menor. Las imágenes ahora llegan con mayor resolución, mejor definición y un nivel de detalle más fino, lo que se nota sobre todo en elementos complicados como rostros, manos o fondos con muchos objetos.

Las imágenes ahora tienen mayor resolución y mejor nivel de detalle./ X: @ChatGPTapp

¿Qué cambia con ChatGPT Images 2.0?

El cambio más notorio está en el texto dentro de las imágenes. Lo que antes parecía una mezcla de letras sin forma, ahora es mucho más claro, legible y coherente con lo que el usuario pide.

Pero no es lo único. El modelo también entiende mejor las instrucciones, lo que significa que ya no tienes que intentar varias veces para obtener algo cercano a lo que imaginabas. La imagen final suele salir más alineada con la idea desde el primer intento.

En pocas palabras: menos prueba y error, y más resultados útiles desde el inicio.

A Visual Thought Partner



ChatGPT Images 2.0 is our first image model with thinking capabilities.



When a thinking model is selected in ChatGPT, Images 2.0 can search the web for real-time information, create multiple distinct images from one prompt, double-check its own outputs,… pic.twitter.com/QjnGJ8MnJa — OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026

¿Para qué sirve realmente esta mejora?

Aquí es donde se pone interesante. Esta actualización no es solo estética, también es práctica. Con el nuevo sistema, se pueden crear desde carteles, publicaciones para redes sociales, presentaciones o materiales visuales sin tener que editar después en otro programa.

Para creadores de contenido, diseñadores o incluso gente que solo quiere hacer algo visual rápido, esto ahorra tiempo y simplifica mucho el proceso.

Además, deja claro hacia dónde va la competencia en tecnología: herramientas más completas que no solo generen imágenes bonitas, sino que también sean funcionales.

OpenAI apuesta fuerte con esta mejora y se mete de lleno en la carrera por dominar la creación visual con inteligencia artificial, un terreno que cada vez se vuelve más importante.