Caso Argentina Casting: Así operaba el esquema de explotación en redes

El caso conocido como “Argentina Casting” se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas, luego de que autoridades argentinas revelaran un esquema que operaba bajo la apariencia de ofertas de trabajo en modelaje, pero que derivaba en la producción y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Ofertas falsas para captar víctimas

De acuerdo con las investigaciones, la plataforma o cuenta en redes sociales era utilizada para contactar principalmente a mujeres jóvenes, a quienes se les ofrecían supuestas oportunidades laborales en el ámbito audiovisual.

El mecanismo consistía en publicar o enviar invitaciones a castings falsos, donde se prometía participación en proyectos profesionales o proyección internacional.

Las víctimas eran citadas para grabaciones bajo condiciones poco claras, e incluso se utilizaban contratos engañosos.

En Argentina descubrieron una red de mujeres que asistieron a un casting por*o por dinero y demás promesas laborales, pero el problema en si no es ese, es que casi todas tenían novios y publicaban fotos con ellos incluso antes de ir al casting



Gianfranco Gaspar Núñez (30 años,… pic.twitter.com/r4wdH6x2q7 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) April 23, 2026

Grabación y difusión sin consentimiento

Una vez realizado el contenido, este era presuntamente comercializado en plataformas digitales sin autorización de las participantes.

Las autoridades señalan que los videos continuaban circulando, lo que generaba afectaciones posteriores para las víctimas.

💣🔥 “GRABÉ POR UNA DEUDA Y ME PROMETIERON QUE NO SE IBA A DIFUNDIR”



Una de las involucradas en el famoso CASTING PORNO, denunció que participó por una deuda económica. Además, aseguró que le prometieron que el material no se difundiría en el país.pic.twitter.com/RXrbOIUu4o https://t.co/m6Z9JFYLH8 — FARANDULA (@farandulArgOK) April 23, 2026

¿Quién es el detenido?

El principal acusado fue identificado como Gianfranco Gaspar Núñez, de 30 años, originario de Rosario.

Se presentaba como productor audiovisual y creador de la plataforma “Argentina Casting”, la cual, según la justicia federal, funcionaba como fachada para la captación de mujeres con fines de explotación.

Actualmente se encuentra en prisión preventiva por al menos 90 días, mientras continúan las investigaciones.

Evidencia y alcance del caso

Entre las pruebas analizadas por la fiscalía se encuentran: Más de 150 videos relacionados con la actividad

Perfiles en redes sociales vinculados al esquema

También se estableció que el acusado viajaba a distintas provincias para concretar encuentros, grabar el material y posteriormente distribuirlo.

Cómo operaba el esquema

Las investigaciones indican que el acusado utilizaba principalmente Instagram para contactar a las víctimas.

El método consistía en ofrecer dinero y oportunidades laborales, para luego convencerlas de grabar contenido íntimo bajo la promesa de que solo sería difundido en el extranjero, lo cual resultó falso.

Posteriormente, el material era comercializado sin restricciones, permitiendo su circulación incluso en entornos cercanos de las víctimas.

El hombre fue detenido por la policía argentina y está siendo investigado

Delitos bajo investigación