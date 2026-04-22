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Contra

VIDEO: Participante intenta ahorcar a mujer en reality show

El hombre se lanzó sobre la mujer e intentó ahorcarla
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:03 - 22 abril 2026
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Una versión señala que el problema surgió luego de que él le confesó a la mujer que seguía enamorado de su exnovia

En redes sociales se ha hecho viral un dramático momento ocurrido en el reality show serbio Elita, luego de que uno de los participantes intentó ahorcar a una compañera.


La situación provocó que elementos de seguridad ingresaran a la casa para someterlo y posteriormente entregarlo a las autoridades.

El hombre se le fue encima a la mujer, en reacción, aparentemente, a una agresión de ella en la que le rompió un diente

¿Qué es el reality Elita?

Elita, que actualmente está en su novena temporada, es un reality show con formato similar a La Casa de los Famosos, Big Brother o Gran Hermano.


El programa es producido por la televisora RTV Pink de Serbia y surge como una evolución del formato Zadruga, que salió al aire en 2017 con cámaras que graban las 24 horas del día.

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con el video, grabado en uno de los dormitorios, el hombre —identificado como Asmin Durdžić— se lanza sobre Maja Marinković, quien estaba acostada y cubierta con una colcha, intentando defenderse del ataque.


En un primer momento, otros habitantes no reaccionaron ante lo que ocurría.

Tuvieron que ingresar guardias de seguridad para controlar al hombre violento

Intervienen producción y seguridad

Al percatarse de la gravedad de la situación, un participante intentó calmar a Asmin. Segundos después, ingresó otro sujeto, aparentemente del equipo de producción, seguido de dos guardias de seguridad, quienes lograron separarlo de la víctima.

Versiones sobre el conflicto

Aunque no ha sido confirmado, una de las versiones que ha trascendido señala que ambos participantes serían pareja.


Según esta versión, la mujer lo habría golpeado previamente, rompiéndole un diente, luego de que él confesara seguir enamorado de su exnovia. Tras ese incidente, Asmin habría reaccionado violentamente.

Expulsión y liberación

Durdžić fue expulsado del reality show y entregado a las autoridades, quienes lo mantuvieron detenido por algunas horas antes de liberarlo.

Reacciones en redes sociales

El caso ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales, predominando las críticas hacia este tipo de programas.


Usuarios cuestionan la violencia que puede surgir en este formato, donde los participantes conviven las 24 horas del día, aislados del mundo exterior y sometidos a altos niveles de presión.

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