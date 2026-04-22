VIDEO: Participante intenta ahorcar a mujer en reality show
En redes sociales se ha hecho viral un dramático momento ocurrido en el reality show serbio Elita, luego de que uno de los participantes intentó ahorcar a una compañera.
La situación provocó que elementos de seguridad ingresaran a la casa para someterlo y posteriormente entregarlo a las autoridades.
¿Qué es el reality Elita?
Elita, que actualmente está en su novena temporada, es un reality show con formato similar a La Casa de los Famosos, Big Brother o Gran Hermano.
El programa es producido por la televisora RTV Pink de Serbia y surge como una evolución del formato Zadruga, que salió al aire en 2017 con cámaras que graban las 24 horas del día.
Así ocurrió la agresión
De acuerdo con el video, grabado en uno de los dormitorios, el hombre —identificado como Asmin Durdžić— se lanza sobre Maja Marinković, quien estaba acostada y cubierta con una colcha, intentando defenderse del ataque.
En un primer momento, otros habitantes no reaccionaron ante lo que ocurría.
Intervienen producción y seguridad
Al percatarse de la gravedad de la situación, un participante intentó calmar a Asmin. Segundos después, ingresó otro sujeto, aparentemente del equipo de producción, seguido de dos guardias de seguridad, quienes lograron separarlo de la víctima.
Versiones sobre el conflicto
Aunque no ha sido confirmado, una de las versiones que ha trascendido señala que ambos participantes serían pareja.
Según esta versión, la mujer lo habría golpeado previamente, rompiéndole un diente, luego de que él confesara seguir enamorado de su exnovia. Tras ese incidente, Asmin habría reaccionado violentamente.
Expulsión y liberación
Durdžić fue expulsado del reality show y entregado a las autoridades, quienes lo mantuvieron detenido por algunas horas antes de liberarlo.
GENTE? Participante de reality sérvio ENFORCA mulher e seguranças precisam intervir durante a situação.pic.twitter.com/4Ah5ayA8Wf— Central Reality (@centralreality) April 22, 2026
Reacciones en redes sociales
El caso ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales, predominando las críticas hacia este tipo de programas.
Usuarios cuestionan la violencia que puede surgir en este formato, donde los participantes conviven las 24 horas del día, aislados del mundo exterior y sometidos a altos niveles de presión.