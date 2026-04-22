VIDEO: así asaltaron a automovilista en túnel de Cuajimalpa en pleno tráfico

Un automovilista fue víctima de un asalto con violencia en el túnel que conecta Santa Fe con Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de ser interceptado por sujetos en motocicleta mientras permanecía detenido en el tráfico. El hecho ocurrió la noche del 21 de abril de 2026 alrededor de las 21:00 horas y quedó registrado en video.

El asalto ocurrió dentro de un túnel en Santa Fe, donde el tráfico permitió a los agresores acercarse al vehículo. / iStock

¿Cómo ocurrió el asalto en el túnel de Santa Fe?

De acuerdo con los reportes, el conductor de una camioneta blanca fue sorprendido cuando su vehículo estaba prácticamente detenido dentro del bajo puente ubicado en Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se emparejaron con la unidad.

Bajo amenazas, obligaron al automovilista a entregar sus pertenencias.

El robo se cometió en cuestión de segundos frente a otros conductores. Los agresores aprovecharon el tráfico detenido, una condición frecuente en la zona, para ejecutar el atraco y huir sin ser detenidos.

Dos sujetos en motocicleta interceptaron al automovilista y lo despojaron de sus pertenencias en segundos. / X

¿Qué le robaron a la víctima?

Autoridades confirmaron que el automovilista fue despojado de un reloj de alta gama, uno de los principales objetivos de este tipo de delitos en zonas de alto poder adquisitivo.

El caso fue clasificado como asalto con violencia, luego de que inicialmente circularan versiones no confirmadas sobre un posible secuestro.

El momento del robo quedó captado en video y muestra cómo operan los delincuentes en la zona. / X

Investigación y búsqueda de los responsables

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y se dio aviso al Ministerio Público. Además: El C2 Poniente activó un cerco virtual para rastrear la ruta de escape.

Se analizan cámaras dentro del túnel y en salidas hacia Vista Hermosa.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

Un modus operandi que se repite

Autoridades advierten que este tipo de robos se ha vuelto recurrente: los delincuentes aprovechan el tráfico lento para interceptar vehículos y cometer asaltos rápidos, especialmente en zonas como Santa Fe, uno de los corredores financieros más importantes de la capital.

Autoridades advierten que este tipo de robos se ha vuelto recurrente. / iStock