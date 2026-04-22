Perfil del tirador de Teotihuacán: psicopatía, planeación y conducta imitadora
El ataque armado ocurrido el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista muerta y al menos 13 personas heridas, sigue generando preguntas sobre el perfil del agresor. Autoridades del Estado de México confirmaron que el responsable, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, tenía un perfil psicopático y conductas asociadas al fenómeno “copycat”, es decir, la imitación de crímenes violentos.
¿Qué es el efecto “copycat”?
El término “copycat” se utiliza para describir a personas que replican actos violentos inspirados en ataques previos, muchas veces influenciados por contenido mediático o ideologías extremistas.
En este caso, las investigaciones apuntan a que el agresor:
Tenía interés en tiroteos masivos, especialmente en la masacre de Columbine.
Portaba material relacionado con ese ataque entre sus pertenencias.
Habría elegido la fecha por su coincidencia con ese evento histórico.
Especialistas advierten que este tipo de conducta responde a patrones donde el agresor busca imitar o superar hechos violentos anteriores.
Perfil psicológico del tirador
De acuerdo con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez el atacante presentaba rasgos de psicopatía, un trastorno caracterizado por:
Falta de empatía
Conductas antisociales
Dificultad para distinguir consecuencias emocionales de sus actos
El fiscal del Estado de México señaló que el agresor tenía un “perfil psicopático”, además de actuar en solitario y con planeación previa.
También se confirmó que:
Planeó el ataque durante varios días
Realizó recorridos previos en la zona
Llegó armado con municiones adicionales
Estos elementos refuerzan que no fue un hecho espontáneo, sino un acto premeditado.
Un ataque planeado y con patrón imitador
El agresor disparó desde la Pirámide de la Luna, generando pánico entre turistas nacionales y extranjeros. El saldo fue de una mujer canadiense fallecida y múltiples lesionados, además de su propia muerte tras el ataque.
Autoridades lo describieron como un “lobo solitario” con tendencias imitadoras, lo que ha encendido alertas sobre este tipo de violencia en espacios públicos.
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