Perfil del tirador de Teotihuacán: psicopatía, planeación y conducta imitadora

El ataque armado ocurrido el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista muerta y al menos 13 personas heridas, sigue generando preguntas sobre el perfil del agresor. Autoridades del Estado de México confirmaron que el responsable, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, tenía un perfil psicopático y conductas asociadas al fenómeno “copycat”, es decir, la imitación de crímenes violentos.

El ataque armado en Teotihuacán dejó una persona muerta y varios heridos, generando alerta en la zona arqueológica. / X

¿Qué es el efecto “copycat”?

El término “copycat” se utiliza para describir a personas que replican actos violentos inspirados en ataques previos, muchas veces influenciados por contenido mediático o ideologías extremistas.

En este caso, las investigaciones apuntan a que el agresor: Tenía interés en tiroteos masivos , especialmente en la masacre de Columbine.

Portaba material relacionado con ese ataque entre sus pertenencias.

Habría elegido la fecha por su coincidencia con ese evento histórico.

Especialistas advierten que este tipo de conducta responde a patrones donde el agresor busca imitar o superar hechos violentos anteriores.

El tirador fue perfilado con rasgos psicopáticos, de acuerdo con investigaciones oficiales. / iStock

Perfil psicológico del tirador

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez el atacante presentaba rasgos de psicopatía, un trastorno caracterizado por: Falta de empatía

Conductas antisociales

Dificultad para distinguir consecuencias emocionales de sus actos

El fiscal del Estado de México señaló que el agresor tenía un “perfil psicopático”, además de actuar en solitario y con planeación previa.

También se confirmó que: Planeó el ataque durante varios días

Realizó recorridos previos en la zona

Llegó armado con municiones adicionales Estos elementos refuerzan que no fue un hecho espontáneo, sino un acto premeditado.

El agresor habría actuado bajo el llamado efecto “copycat”, imitando ataques previos. / x:@ManOfTheLibrary

Un ataque planeado y con patrón imitador

El agresor disparó desde la Pirámide de la Luna, generando pánico entre turistas nacionales y extranjeros. El saldo fue de una mujer canadiense fallecida y múltiples lesionados, además de su propia muerte tras el ataque.