Revelan supuesto mensaje previo del atacante: “Yo seré el protagonista en Teotihuacán”

Siguen surgiendo nuevos detalles del atentado en Teotihuacán. Ahora, una de las versiones que más ha tomado fuerza es que, horas antes de arrebatarle la vida a una mujer canadiense y suicidarse, el atacante habría advertido lo que ocurriría: “Yo seré el protagonista en Teotihuacán”.

La zona arqueológica de Teotihuacán fue escenario de un lamentable atentado/AP

Hipótesis sobre canal de YouTube

Mediante redes sociales cobró fuerza la hipótesis de que Julio César ‘N’ tenía un canal de YouTube, donde habría compartido un mensaje que, tras lo sucedido, parece una advertencia de lo ocurrido el pasado lunes 20 de abril.

Ese día, el sujeto subió a la Pirámide de la Luna armado con una pistola y un cuchillo para amenazar a turistas nacionales y extranjeros, asesinar a una mujer canadiense y posteriormente quitarse la vida ante la presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Características de la cuenta

La cuenta de YouTube, con el nombre de perfil @Stas_poznyakov, supuestamente vinculada al atacante, cuenta con 27 suscriptores, fue creada en 2019 y tiene dos videos y dos publicaciones.

En una de ellas, de hace cuatro meses, el usuario se define como “superfán” de la banda Electric Callboy.

Este canal de YouTube supuestamente era del atacante de Teotihuacán/YouTube

Contenido de los videos

Los dos videos publicados tienen temática de anime, con subtítulos en español, y muestran a personajes —aparentemente de origen asiático— que dialogan sobre conflictos con Occidente.

Uno de los fragmentos dice: “Yo quiero ser más fuerte. En algún momento la fuerza del occidente se extenderá hasta Asia y cuando llegue ese momento, estoy dispuesto a luchar pagando cualquier sacrificio”.

Este contenido ha sido relacionado por usuarios con el discurso contra europeos que el atacante expresó durante el atentado.

El comentario que desató la alerta

Lo que más ha llamado la atención es una segunda publicación realizada días antes del 20 de abril, donde el usuario menciona un canal de ASMR llamado Caniele Maullu.

“Acabo de hypear a este increíble creador”, escribió.

Al revisar dicho canal, aparece un comentario de la cuenta @Stas_poznyakov en el que se menciona directamente a Teotihuacán y un acto violento:

Quiero decirte que siempre estuve enamorado de ti. Me recuerdas tanto a Dick Grayson. Hoy, Méjico será atacado por Columbine ACT II. Yo seré el protagonista en Teotihuacán. Que sepas que yo siempre estuve loco por ti. Me fascinaste en casa momento y te respeto como sujeto, barbero y profesional. Que los Dioses te bendigan siempre, mi querido Danielle Maullu”, se lee.

La zona arqueológica ahora es vigilada por elementos de seguridad/AP

Reacción en redes sociales

Usuarios de internet detectaron este comentario y lo viralizaron rápidamente, adjudicándolo al presunto atacante.

“Hermano, un extremista que cometió un tiroteo masivo comentó en este video” y “Demonios! El último escrito del loco fanático de Columbine fue en este video. Qué loco”, son algunos de los mensajes compartidos en redes.

Sin confirmación oficial