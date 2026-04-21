Atacante de Teotihuacán gastó más de 41 mil pesos en armas y municiones

Conforme avanzan las investigaciones, surgen más detalles del atentado en Teotihuacán. Ahora se dio a conocer que Julio César ‘N’, de 27 años, gastó más de 41 mil pesos en armas y municiones que utilizó en la Pirámide de la Luna, donde mató a una turista canadiense antes de quitarse la vida.

Autoridades brindaron más detalles del ataque en Teotihuacán/Presidencia de México

Autoridades detallan el armamento

Fue durante la conferencia mañanera de este martes 21 de abril cuando Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, reveló información sobre el arsenal que portaba el agresor.

El monto estimado que gastó para perpetrar el ataque supera los 41 mil pesos, principalmente por un revólver calibre .38 especial, cuyo valor ronda los 40 mil pesos, según autoridades mexiquenses.

El saldo de esta atentado es de dos personas muertas, incluido el agresor/AP

Más de 50 cartuchos y equipo táctico

Respecto a los cartuchos, se informó que todos eran útiles, de fabricación nacional, marca Águila, y de uso policial.

Aunque su valor estimado es de 10 mil pesos, se presume que pudieron haber sido adquiridos a menor costo en el mercado informal.

En total, el atacante llevaba más de 50 cartuchos (de los cuales utilizó 14), además de un cuchillo, botas y pantalones tácticos.

Son cartuchos de fabricación nacional, de uso policial civil, pero con alguna connotación también de fuerzas civiles de seguridad, rayan en la línea de los reservados para uso exclusivo de las fuerzas armadas. Son más accesibles que los calibres de mayor poder (...) Entonces, bajo este contexto, especulando, la fuente de adquisición pudiera ser desde un mercado informal o un mal elemento que se las facilitó”, declaró el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Autoridades investigan la causa de este atentado en Teotihuacán/AP

Ataque habría sido planeado

De acuerdo con la versión oficial, Julio César ‘N’ tenía el ataque planeado. Se hospedó en un hotel cercano a Teotihuacán y posteriormente se trasladó a la zona arqueológica en un taxi por aplicación.

No obstante, las autoridades precisaron que el agresor actuó solo y que no hay indicios de participación de otras personas.