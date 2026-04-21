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Harfuch garantiza seguridad en México para el Mundial 2026 tras ataque armado en Teotihuacán

El secretario Omar García Harfuch l X: @OHarfuch
Ramiro Pérez Vásquez 10:08 - 21 abril 2026
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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana habló luego de los hechos lamentables ocurridos en la zona arqueológica

Los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, derivado de un ataque armado en las recientes horas dejando a dos personas fallecidas y alrededor de 13 lesionados, han despertado nuevamente la incertidumbre de la seguridad en México a tan solos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Luego de los hechos, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum para expresar nuevamente que la seguridad está garantizada para la realización de la justa veraniega que dará inicio el próximo 11 de junio.

Elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en Teotihuacán luego del incidente./ RS

¿Qué dijo Harfuch?

"En coordinación con todas las autoridades, no solo las autoridades  del Gabinete de Seguridad, también participan varias policías estatales, por supuesto principalmente Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, pero también de otros Estados de la República, estas son revisiones diarias, estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada”, inició expresando el secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch / Especial

Harfuch lamentó lo sucedido en Teotihuacán: “Como lo mencionamos hace unos minutos, este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país, si son miles y millones de visitantes que visitan año con año, estos centros arqueológicos, y jamás había habido un solo incidente".

El secretario de Seguridad anticipó que se fortalecerá la seguridad en la zona del ataque: “Por eso, por instrucciones de la Presidenta se va a fortalecer también ahora en zona arqueológicas en coordinación con la Secretaría de cultura y con otras autoridades.

“En lo lo referente al Mundial todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año y en eso es diferente, porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya esta reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita”, concluyó Harfuch.

Sheinbaum en conferencia de prensa l AP

¿Qué dijo Sheinbaum sobre este ataque?

Claudia “Sheinbaum aseguró que este ataque no está vinculado a la delincuencia: “Esta persona por todo lo que indican las autoridades ministeriales, tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior, entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado, de acuerdo con las investigaciones que se están haciendo.”

"Evidentemente tenemos que fortalecer la seguridad, le pedí también al comandante de la Guardia Nacional que también fortalezcan las entradas no sólo de Teotihuacán, sino de todos los sitios arqueológicos”, resaltó la mandataria de la República Mexicana.

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