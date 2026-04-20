Raptors blanquean a Mexicas CDMX y arruinan su debut en la temporada 2026

Los Raptors del Estado de México arrancaron con autoridad la temporada 2026 de la LFA, tras imponerse con claridad 21-0 a los Mexicas CDMX, en un duelo donde la ofensiva local fue efectiva y la defensiva simplemente dominante.

El partido cambió de rumbo en el tercer cuarto, cuando el quarterback Johan López tomó el control del equipo tras reemplazar a Silas Cruse. Su impacto fue inmediato: lanzó un pase de touchdown y además corrió para otro, sellando la ventaja definitiva.

Raptors lograron su primera victoria de la temporada | ESPECIAL

López marca la diferencia

El momento clave llegó con un envío de 56 yardas a John Wesley Kennedy III, jugada que rompió el partido y dejó sin reacción a la defensiva de Mexicas.

A esto se sumó un acarreo del propio López a diagonales, confirmando una actuación completa del mariscal de campo.

Los jugadores de Raptors preparados para salir al campo | @LFAMEX

Mexicas, sin respuesta ofensiva

A diferencia de la temporada pasada, donde Mexicas había ganado este mismo duelo en su debut, el equipo capitalino no logró encontrar ritmo ofensivo.

Incluso recurrieron a tres quarterbacks durante el partido, Brandon Lee Kyles, Marco Camacho y Juan Pablo García, sin embargo, ninguno logró sumar puntos, evidenciando problemas en la ejecución y consistencia ofensiva.

Mexicas no pudieron responder ante la ofensiva de los Raptors | ESPECIAL

Pocas luces en la defensiva

Una de las escasas acciones destacadas para Mexicas fue la intercepción de Brett Reyes, quien continúa mostrando solidez en la secundaria.

No obstante, la defensiva no pudo contener el ataque de Raptors, especialmente en momentos clave del encuentro.

Lo que viene para ambos equipos