Arranca la temporada de la LFA con inversión millonaria

La temporada de la LFA comenzó con una postal inmejorable: lluvia persistente, montañas de fondo y un estadio encendido que atestiguó el choque entre Osos de Monterrey y Dinos de Saltillo, en una noche que confirmó el regreso de un futbol americano de alto nivel en México.

¡@OsosLFA inician con victoria en la temporada 2026 de la LFA! 😎🐻



Grandes emociones y drama hasta el último segundo se vivieron en el Estadio Borregos... 🏈#LFA pic.twitter.com/CwnEQSL8J8 — LFA Finsus (@LFA_Mex) April 10, 2026

Desde los primeros minutos, el conjunto local dejó claro su planteamiento ofensivo. Shelton Eppler tomó el control del emparrillado y, pese a las condiciones climáticas adversas, ejecutó un juego aéreo dominante. A minutos de la patada inicial, conectó con Torin Justice, marcando el ritmo de un ataque que encontró profundidad y precisión desde el arranque.

En contraste, los Dinos de Saltillo, comandados por el talento mexicano de Erick Javier Niño de la Rosa, tuvieron un inicio complicado. Su primera serie ofensiva evidenció falta de ritmo: cuatro jugadas y despeje, sin lograr establecer avance. La presión defensiva de Osos y la lluvia condicionaron el accionar visitante en los primeros compases del encuentro.

Osos imponen condiciones en la primera mitad

El dominio regiomontano se reflejó en el marcador. Con una ofensiva eficaz y una defensa sólida, Osos construyeron una ventaja temprana que cerró el primer cuarto en 12-0, controlando tanto el ritmo como la posesión del balón.

Fue hasta el segundo cuarto cuando Saltillo logró reaccionar. David Zorrilla Arango encontró la zona prometida para los Dinos, dando señales de vida a su equipo. Sin embargo, el intento de punto extra fue fallido, lo que limitó la remontada. Así, la primera mitad concluyó con ventaja para Monterrey de 18-6, en un duelo que comenzaba a mostrar tintes de dramatismo.

¡Los @OsosLFA siguen intratables y ahora Timothy Howard Whitfield consigue el TD para los de casa!#LFA 🐻🏈 pic.twitter.com/PQD2EaErkL — LFA Finsus (@LFA_Mex) April 10, 2026

Ambiente familiar y espectáculo en las gradas

Más allá del emparrillado, el encuentro destacó por el ambiente familiar que caracteriza a la LFA. Las gradas mostraron una afición comprometida, con Monterrey perfilándose como una plaza que aspira a consolidarse como capital del futbol americano en México.

El medio tiempo ofreció un espectáculo acorde a la ocasión. Más de 200 porristas de distintas edades, pertenecientes a la Monterrey Football League, tomaron el campo para animar al público con coreografías, aplausos y el canto de su institución, reforzando el vínculo entre la liga y la comunidad.

Osos de Monterrey vence 21-19 a Dinos de Saltillo | X: @LFA_Mex

Remontada de Dinos y cierre dramático

La segunda mitad transformó el partido en un auténtico duelo de emociones. Dinos aprovechó un momento clave: un fumble de Osos que los colocó en posición favorable. A partir de ahí, Saltillo encontró ritmo ofensivo y comenzó a recortar distancias, acercándose peligrosamente en el marcador y poniendo en duda el dominio local.

El encuentro se definió en los últimos instantes. Con el reloj prácticamente agotado y la presión al máximo, apareció Jesús Alberto Aguirre Muñoz, quien, con apenas ocho segundos restantes, ejecutó un gol de campo definitivo que desató la euforia en el estadio.

El marcador final de 21-19 selló una victoria sufrida pero valiosa para Osos, mientras la afición coreaba el nombre de su equipo en una noche que quedará marcada como uno de los arranques más emocionantes en la historia reciente de la LFA.

¡Gol de campo de Osos que se llevan la victoria sobre Dinos en la Semana 1 de la LFA! 🤯🐻#LFA pic.twitter.com/wwJ0XG36GC — LFA Finsus (@LFA_Mex) April 10, 2026

Un inicio que ilusiona a la LFA

La jornada inaugural dejó más que un resultado: evidenció una liga renovada, competitiva y con identidad propia. Entre lluvia, intensidad y dramatismo, la LFA ofreció un espectáculo que reafirma su crecimiento y su objetivo de consolidarse como el principal referente del futbol americano profesional en México.

Fue, sin duda, una noche digna del inicio de temporada, en la que el emparrillado y la tribuna se fusionaron para dar forma a un espectáculo que promete emociones a lo largo de la campaña.