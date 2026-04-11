Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Habrá expansión de la LFA: nuevas franquicias en camino

Estos son los cascos de los equipos de LFA | LFA
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:52 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La liga sumará cuatro nuevos equipos para fortalecer su crecimiento en México

Uno de los puntos clave para el futuro inmediato de la LFA es su expansión. Ryan Kalil, dueño de los Osos de Monterrey, adelantó la llegada de nuevos equipos, lo que fortalecerá la competencia y la presencia del futbol americano profesional en México.

Sí, diré al respecto que la liga ha estado creciendo año tras año

Creo que los dueños de esta liga han hecho un gran trabajo al ser, primero, grandes fanáticos del juego y realmente hacer un buen trabajo compartiendo esa visión de sus equipos en sus respectivas ciudades para su base de fanáticos
Jugadores de los Mayas, saliendo al terreno de juego para enfrentar a los Raptors | LFA

Buscan acelerar el crecimiento con nuevos inversionistas

Sin embargo, considera que el crecimiento puede acelerarse con una estrategia adecuada.

Pero creo que podríamos crecer más rápido y creo que podemos crecer más, y creo que Michael ha hecho un trabajo increíble construyendo un equipo aquí en el terreno

Pero también las relaciones que tiene y que ha podido traer para nuevas franquicias han sido muy, muy fuerte

Kalil enfatizó que no solo se trata de expansión territorial, sino de sumar perfiles sólidos en la propiedad de los equipos.

No solo son estas grandes ciudades en las que vamos a tener los equipos, sino que son individuos que van a ser dueños de estos equipos los que nos van a ayudar con recursos, visión, crecimiento, estrategia y todas esas cosas
Un fondo de inversión estadounidense apuesta por la LFA | FB: @LigaFutbolAmericano

Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey tendrán nuevos equipos

Finalmente, confirmó las nuevas plazas que se integrarán a la liga.

Así que creo que la liga va a estar muy saludable en los años venideros y estoy muy emocionado por los cuatro nuevos equipos que vamos a tener el próximo año en Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey —el segundo equipo en Monterre
Romel Pacheco en el Draft I LFA
Lo Último
00:30 A 61 días del Mundial: En México 1970 se empató la mayor diferencia en una Final, al igualar la de 1958
00:20 ¿Se acerca el adiós? Jonathan dos Santos reconoce que está cerca del retiro
00:15 “Los tiempos de Dios son perfectos” :Gilberto Mora reacciona tras volver a las canchas con Xolos de Tijuana
00:05 América vuelve al Estadio Azteca con Carlos Reinoso como protagonista
00:01 “Me arrepiento de muchas cosas” :Santiago Baños se sincera sobre jugadores en el América
23:29 Charlyn Corral destaca un Tri sin dependencia individual; Pedro López pide cautela rumbo a Puerto Rico
23:07 Xolos se impone a Juárez en duelo caliente: triunfo clave rumbo a la Liguilla
22:30 Arranca la temporada de la LFA con inversión millonaria
22:05 México Femenil aplasta 9-0 a Islas Vírgenes que lleva sólo 14 jugadoras
22:02 Artemis II: astronautas proponen nombrar cráteres lunares en honor a un amor perdido y su nave