Habrá expansión de la LFA: nuevas franquicias en camino
Uno de los puntos clave para el futuro inmediato de la LFA es su expansión. Ryan Kalil, dueño de los Osos de Monterrey, adelantó la llegada de nuevos equipos, lo que fortalecerá la competencia y la presencia del futbol americano profesional en México.
Sí, diré al respecto que la liga ha estado creciendo año tras año
Creo que los dueños de esta liga han hecho un gran trabajo al ser, primero, grandes fanáticos del juego y realmente hacer un buen trabajo compartiendo esa visión de sus equipos en sus respectivas ciudades para su base de fanáticos
Buscan acelerar el crecimiento con nuevos inversionistas
Sin embargo, considera que el crecimiento puede acelerarse con una estrategia adecuada.
Pero creo que podríamos crecer más rápido y creo que podemos crecer más, y creo que Michael ha hecho un trabajo increíble construyendo un equipo aquí en el terreno
Pero también las relaciones que tiene y que ha podido traer para nuevas franquicias han sido muy, muy fuerte
Kalil enfatizó que no solo se trata de expansión territorial, sino de sumar perfiles sólidos en la propiedad de los equipos.
No solo son estas grandes ciudades en las que vamos a tener los equipos, sino que son individuos que van a ser dueños de estos equipos los que nos van a ayudar con recursos, visión, crecimiento, estrategia y todas esas cosas
Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey tendrán nuevos equipos
Finalmente, confirmó las nuevas plazas que se integrarán a la liga.
Así que creo que la liga va a estar muy saludable en los años venideros y estoy muy emocionado por los cuatro nuevos equipos que vamos a tener el próximo año en Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey —el segundo equipo en Monterre