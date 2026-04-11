Habrá expansión de la LFA: nuevas franquicias en camino

Uno de los puntos clave para el futuro inmediato de la LFA es su expansión. Ryan Kalil, dueño de los Osos de Monterrey, adelantó la llegada de nuevos equipos, lo que fortalecerá la competencia y la presencia del futbol americano profesional en México.

Sí, diré al respecto que la liga ha estado creciendo año tras año

Creo que los dueños de esta liga han hecho un gran trabajo al ser, primero, grandes fanáticos del juego y realmente hacer un buen trabajo compartiendo esa visión de sus equipos en sus respectivas ciudades para su base de fanáticos

Jugadores de los Mayas, saliendo al terreno de juego para enfrentar a los Raptors | LFA

Buscan acelerar el crecimiento con nuevos inversionistas

Sin embargo, considera que el crecimiento puede acelerarse con una estrategia adecuada.

Pero creo que podríamos crecer más rápido y creo que podemos crecer más, y creo que Michael ha hecho un trabajo increíble construyendo un equipo aquí en el terreno

Pero también las relaciones que tiene y que ha podido traer para nuevas franquicias han sido muy, muy fuerte

Kalil enfatizó que no solo se trata de expansión territorial, sino de sumar perfiles sólidos en la propiedad de los equipos.

No solo son estas grandes ciudades en las que vamos a tener los equipos, sino que son individuos que van a ser dueños de estos equipos los que nos van a ayudar con recursos, visión, crecimiento, estrategia y todas esas cosas

Un fondo de inversión estadounidense apuesta por la LFA | FB: @LigaFutbolAmericano

Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey tendrán nuevos equipos

Finalmente, confirmó las nuevas plazas que se integrarán a la liga.

Así que creo que la liga va a estar muy saludable en los años venideros y estoy muy emocionado por los cuatro nuevos equipos que vamos a tener el próximo año en Tijuana, Mérida, Cancún y Monterrey —el segundo equipo en Monterre