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LFA va por crecimiento histórico: revelan nuevas franquicias y sedes para 2026

Jugadores de los Mayas, saliendo al terreno de juego para enfrentar a los Raptors | LFA
Mario Ángel Guzmán Domínguez 18:10 - 26 marzo 2026
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Monterrey, Cancún y Mérida tendrán equipo en la LFA

La LFA da el banderazo de la temporada 2026 con miras a futuro. A unos días del arranque del calendario, el comisionado Gonzalo Sevilla confirmó que el crecimiento de la liga es una prioridad inmediata, con la incorporación de nuevas franquicias que fortalecerán su presencia en el país.

El directivo adelantó que ya existen negociaciones avanzadas para sumar cuatro equipos más en el corto plazo, de los cuales tres sedes ya están definidas: Monterrey, Cancún y Mérida.

“Puedo decir que uno va a ser en Monterrey, otro en Cancún, otro en Mérida, y el otro todavía no puedo decir”, explicó Sevilla, dejando abierta la incógnita sobre la cuarta plaza que se integrará a este proceso de expansión.
Estos son los cascos de los equipos de LFA | ESPECIAL

Este crecimiento forma parte de una estrategia progresiva que busca construir una liga sólida a largo plazo. La intención no es acelerar de golpe el número de equipos, sino garantizar que cada nueva franquicia cuente con las condiciones necesarias para competir tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Un factor clave en este desarrollo es la inversión de 100 millones de dólares realizada por Global Sports Capital Partners, un respaldo que ha permitido sanear adeudos y proyectar el crecimiento de la liga en diferentes áreas, desde talento y salarios hasta infraestructura y producción televisiva.

Gonzalo Sevilla reveló la expansión de la LFA | CAPTURA

“Esos 100 millones de dólares es lo que se va a invertir en talento, salarios, infraestructura y lo que va a costar la producción televisiva”, detalló el directivo, destacando el acuerdo televisivo por un año que cerraron con ESPN.

La Liga de Futbol Americano Profesional arrancará el próximo 9 de abril en una temporada de transición, en la que el objetivo será crecer por etapas. La primera de ellas comenzará con una producción televisiva de primer nivel y una mejora gradual en la experiencia para los aficionados, sentando las bases del nuevo proyecto de la liga.

Gonzalo Sevilla afirmó que la liga mexicana de Futbol americano seguirá creciendo | CAPTURA
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