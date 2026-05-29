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Futbol

¡Ya firmó! José Mourinho será nuevo entrenador del Real Madrid

Habrá elecciones el próximo 7 de julio
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:04 - 29 mayo 2026
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El entrenador portugués será entrenador del Real Madrid hasta junio de 2029. ¿Será el AS bajo la manga de Florentino para mantener la presidencia del equipo blanco?

Con información de The Athletic, José Mourinho ha firmado su contrato para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid. El acuerdo se firmó la semana pasada y completará su regreso a la capital española con un contrato hasta junio de 2029.

¿Impulso para las elecciones?

José Mourinho es el favorito del presidente del Madrid, Florentino Pérez. El dirigente de 79 años convocó elecciones presidenciales en el club el 12 de mayo y se enfrentó al empresario de energías renovables Enrique Riquelme.

A principios de esta semana, Riquelme declaró para el mismo The Athletic que Mourinho no sería su elección como nuevo entrenador del Madrid. Sin embargo, se espera que Pérez gane las elecciones.

José Mourinho | AP

Se viene una revolución en el Real Madrid

José Mourinho ha tenido una carrera condecorada dirigiendo clubes de alto nivel, desde el mismo Real Madrid hasta el Chelsea, Porto, Fenerbahçe, Manchester Utd, Tottenham Spurs, la Roma y, en su aventura más reciente, al Benfica.

El entrenador portugués también cuenta con un impresionante palmarés en su vitrina, siendo el único entrenador en ganar una Champions, Europa y Conference League; motivo por el cual se le llama “The Special One”.

José Mourinho en la Champions League| AP

Mourinho es conocido también por su personalidad tan dura para dirigir, teniendo declaraciones dentro y fuera del campo que le llevaron a protagonizar momentos icónicos a lo largo de su trayectoria. Rivalidades históricas con Guardiola en su primera etapa con el Real Madrid.

De momento, “The Special One” se preparará para afrontar su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid en una temporada donde se esperan más salidas y cambios en el club, no solo con jugadores, sino en tema de directiva. 

José Mourinho, histórico entrenador portugués | AP
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