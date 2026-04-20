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Hoy No Circula lunes 20 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Este lunes 20 de abril aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:53 - 19 abril 2026
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Esta medida aplica tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana

El programa Hoy No Circula se aplicará este lunes 20 de abril en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Autoridades recomiendan verificar engomado, placa y holograma antes de salir a conducir./ Pixabay

¿Qué autos no circulan este lunes 20 de abril?

Este lunes no podrán circular:

  • Vehículos con engomado amarillo

  • Placas con terminación 5 y 6

  • Holograma 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Los autos con engomado amarillo y placas 5 y 6 no podrán circular este lunes./ CAME

¿Qué autos sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

  • Vehículos con holograma 0 y 00

  • Autos eléctricos e híbridos

  • Vehículos de emergencia, transporte público y servicios esenciales

El programa busca reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. / Pixabay

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

No respetar el programa puede derivar en una sanción económica de entre 20 y 30 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a más de 2 mil pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón.

El Programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado. / Secretaría del Medio Ambiente
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