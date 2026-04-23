¿Te obligan a pagar propina? Profeco advierte sanciones de hasta 3 millones de pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó en 2026 una advertencia clara para bares, restaurantes y cafés en México: incluir la propina de forma automática en la cuenta es una práctica ilegal que puede derivar en multas de hasta más de 3 millones de pesos.

La autoridad señaló que este tipo de cobros sin consentimiento del cliente se consideran abusivos y violan la ley vigente en materia de consumo.

La Profeco advierte que incluir la propina de forma automática en la cuenta es ilegal y puede ser sancionado. / iStock

¿Es obligatorio dejar propina en México?

No. La propina es completamente voluntaria y depende únicamente de la decisión del cliente.

De acuerdo con la Profeco, se trata de una gratificación por el servicio recibido, pero no puede ser exigida ni incluida automáticamente en el ticket. “La propina es una gratificación voluntaria… cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado”, ha señalado la dependencia.

Esto implica que ningún establecimiento puede: Agregar la propina sin autorización

Presentarla como obligatoria

Condicionar el servicio a su pago

La propina en México es voluntaria y depende únicamente de la decisión del cliente. /iStock

Qué dice la ley sobre cobrar propina sin permiso

El sustento legal se encuentra en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas abusivas o coercitivas. En términos claros: No pueden aplicarse cargos sin el consentimiento del cliente

El consumidor solo debe pagar lo que acepta

No se puede imponer ninguna condición para recibir el servicio Por ello, incluir la propina sin autorización se considera un cobro indebido.

Multas de hasta 3 millones de pesos: esto arriesgan los negocios

La Profeco advirtió que los establecimientos que incurran en esta práctica pueden enfrentar sanciones económicas importantes: Desde $311 pesos hasta más de $3 millones de pesos

El monto depende de la gravedad, reincidencia y afectación al consumidor Estas multas buscan frenar una práctica que, aunque común, no está permitida por la ley.

Cobrar “servicio” o “propina” sin consentimiento se considera una práctica abusiva según la ley. / iStock

Qué hacer si te quieren cobrar propina obligatoria

Si enfrentas esta situación, puedes: Solicitar que retiren el cargo Negarte a pagar la propina Presentar una queja ante Profeco, conservando tu ticket como evidencia

Lo básico que debes tener claro como consumidor

La propina no es obligatoria

No puede incluirse automáticamente en la cuenta

Tú decides cuánto dejar… o no dejar nada

Existen multas millonarias para quienes incumplan Conocer estos puntos te permite evitar cobros indebidos y exigir que se respeten tus derechos al consumir en cualquier establecimiento.