Detienen en Argentina a Fernando Farías Laguna, implicado en red de huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido este jueves en Argentina, tras permanecer prófugo por su presunta relación con una red de huachicol fiscal en México. La información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue posible gracias a la coordinación entre distintas dependencias y autoridades internacionales. A través de sus redes sociales, detalló el operativo que permitió ubicarlo fuera del país.

“Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la @FGRMexico, por conducto de Interpol México y la FEMDO; y la @SSPCMexico , a través del Centro Nacional de Inteligencia”, detalló el funcionario en un mensaje en su cuenta de X.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires, Argentina, tras permanecer prófugo desde 2025./ X

¿De qué acusan a Fernando Farías Laguna?

El contralmirante enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada, relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Las autoridades mexicanas lo identifican como una figura clave dentro de una estructura dedicada al contrabando de combustible.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol."

Además, García Harfuch señaló que el ahora detenido contaba con una ficha roja de Interpol y que al momento de su captura portaba documentación falsa, lo que confirma que intentaba evadir a la justicia.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Semar, FGR, SSPC e Interpol./ SSC

Operativo internacional y proceso de extradición

La detención se realizó en Buenos Aires como resultado de varios meses de seguimiento por parte de autoridades mexicanas, en coordinación con instancias de seguridad de Argentina. En el operativo participaron la Semar, la FGR, la SSPC y organismos de Interpol en ambos países.

“Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa. Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina y de UNIPOL en ese país. El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad”, detalló el titular de la SSPC.

Cabe recordar que Fernando Farías Laguna era buscado desde 2025. Aunque en un inicio había obtenido una suspensión que impedía su captura, esta le fue retirada el 2 de octubre, lo que permitió que las autoridades reactivaran su localización.

El detenido, quien también es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, será sometido a un proceso de extradición para ser trasladado a México, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.