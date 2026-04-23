Calendario Apertura 2026: Liga MX iniciará en pleno Mundial

El calendario del Apertura 2026 de la Liga MX ya está definido y trae consigo un arranque poco habitual, marcado por un choque directo con el torneo más importante del planeta: la Copa del Mundo.

La Liga MX arrancará su torneo el 16 de julio de 2026, cuando todavía se esté disputando la Copa del Mundo. Este punto es el más llamativo del calendario, ya que el campeonato mexicano comenzará tres días antes de la Final del Mundial, programada para el 19 de julio, generando un empalme inédito.

Mikel Arriola en conferencia de prensa | MEXSPORT

Este cruce con el Mundial no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo mediático, pues la atención estará dividida entre el cierre de la justa mundialista y el inicio del torneo local, algo que no suele ocurrir en el futbol mexicano.

En cuanto al desarrollo del torneo, la fase regular dará paso a la Liguilla a partir del 19 de noviembre, mientras que la fase final se extenderá hasta el 13 de diciembre, fechas en las que se definirá al campeón del Apertura 2026.

La Gran Final se jugará en dos partidos, programados para el 10 y 13 de diciembre, siguiendo el formato habitual del futbol mexicano. Sin embargo, existe un escenario que podría modificar estas fechas.

Trofeo de la Liga MX | IMAGO7

En caso de que algún club de la Liga MX dispute la Copa Intercontinental, la final del torneo se recorrería hasta el 24 y 27 de diciembre, llevando la definición del campeonato prácticamente hasta las fiestas decembrinas.

Otro ajuste importante en el calendario es que durante las fechas FIFA de septiembre y octubre sí habrá actividad de liga, con al menos una jornada programada en cada una, lo que implicará que algunos equipos afronten partidos sin sus seleccionados.

Por su parte, el Campeón de Campeones 2025-2026 se disputará el 25 de julio, apenas unos días después del arranque del torneo, motivo por el cual la Liga MX ya contempla la reprogramación de la Jornada 2 para los equipos que participen en ese compromiso.

Logo de la Liga MX en el Estadio BBVA de Monterrey | IMAGO7