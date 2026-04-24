Militar de EU es detenido tras ganar 400 mil dólares apostando la captura de Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, acusado de utilizar información clasificada para beneficiarse económicamente. El caso ha causado revuelo por involucrar a un militar en activo y una operación de alto perfil internacional.

De acuerdo con la acusación, el soldado tuvo acceso a datos confidenciales relacionados con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de la llamada “Operación Resolución Absoluta”. Esta información le habría permitido anticipar el resultado del operativo y sacar ventaja.

Las autoridades detectaron ganancias por más de 409 mil dólares tras las apuestas./ AP

Van Dyke, de 38 años y residente de Fayetteville, Carolina del Norte, estaba asignado a la base de Fort Bragg. Además, formó parte directa de la planeación y ejecución de la misión, lo que le dio acceso a información que no era pública.

¿Cómo obtuvo ganancias apostando información confidencial?

Según las investigaciones, entre el 8 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, el militar accedió a detalles sensibles de la operación. En ese periodo, creó una cuenta en la plataforma de predicciones Polymarket para realizar apuestas sobre distintos escenarios relacionados con Venezuela.

El acusado invirtió alrededor de 33 mil dólares en aproximadamente 13 apuestas, en las que apostaba a eventos como la posible presencia de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano o la caída de Maduro antes de finales de enero de 2026.

Una vez concretada la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, las apuestas se resolvieron a su favor, generando una ganancia cercana a los 409 mil 881 dólares, una cifra que despertó sospechas por su precisión.

El acusado participó en la Operación Resolución Absoluta, según la investigación./ RS

Los delitos que enfrenta y lo que podría pasar

El Departamento de Justicia lo acusa de varios delitos, entre ellos uso indebido de información gubernamental confidencial, fraude electrónico, fraude en materias primas y realización de operaciones financieras ilícitas.

Además, se señala que intentó ocultar el origen del dinero, ya que presuntamente transfirió los recursos a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y realizó cambios en su cuenta para evitar ser identificado.

Las penas por estos delitos podrían ir de 10 a 20 años de prisión, dependiendo de lo que determine el juez en el proceso judicial.

El caso también ha puesto en la mira a los llamados mercados de predicción, plataformas donde se puede apostar sobre eventos políticos o económicos, y que han crecido de forma acelerada en los últimos años.