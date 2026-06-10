Lluvias, granizo e inundaciones amenazan a México este miércoles 10 de junio

La mitad de la semana estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que distintos sistemas atmosféricos mantendrán un ambiente inestable, favoreciendo lluvias de consideración en varias entidades del país.

Las previsiones apuntan a que la combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, ubicada sobre el sur del Golfo de México, junto con una vaguada, canales de baja presión y humedad proveniente de ambos litorales, continuará impulsando el desarrollo de tormentas durante este miércoles 10 de junio.

Además de las precipitaciones, el organismo advirtió sobre la posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo en algunas zonas. Las condiciones podrían generar complicaciones en carreteras, vialidades urbanas y áreas cercanas a cuerpos de agua.

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales./ X: @conagua_clima

¿Qué entidades enfrentarán el temporal más intenso?

Los acumulados más importantes se esperan en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, donde las lluvias podrían alcanzar niveles intensos a lo largo del día.

Por otra parte, Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán figuran entre las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes, mientras que en Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Chihuahua también se esperan precipitaciones relevantes acompañadas de tormentas.

Las autoridades meteorológicas señalaron que estos fenómenos podrían provocar aumento en el caudal de ríos y arroyos, así como inundaciones repentinas, deslaves y acumulaciones de agua en zonas bajas o con problemas de drenaje.

El SMN también precisó que la tormenta tropical Cristina continúa desplazándose frente a las costas de El Salvador y, por el momento, no representa una amenaza para México.

Las lluvias previstas podrían reducir la visibilidad en carreteras y complicar la movilidad en zonas urbanas./ X

Así estará el clima en el Valle de México

Para la Ciudad de México se pronostica una jornada con abundante nubosidad, ambiente fresco y alta probabilidad de lluvia. La temperatura mínima será de 12.3 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará 23.3 grados. Los vientos rondarán los 8 kilómetros por hora.

En Toluca, las temperaturas oscilarán entre 7.3 y 18 grados Celsius, siendo una de las zonas más frescas de la región. En tanto, Naucalpan registrará valores de entre 11.7 y 23 grados, mientras que Ecatepec podría alcanzar una máxima de 24.7 grados Celsius.

Las condiciones meteorológicas previstas para el Valle de México incluyen lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y mantenerse atento a los reportes de Protección Civil.