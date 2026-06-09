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Dólar hoy 9 de junio de 2026: así amaneció el tipo de cambio frente al peso

Precio del dólar hoy 9 de junio de 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 07:20 - 09 junio 2026
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Así amaneció el tipo de cambio frente al peso

El precio del dólar hoy 9 de junio de 2026 se ubica alrededor de los 17.38 pesos por unidad.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.38 pesos por unidad.| FREEPIK

Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.

El tipo de cambio se mantiene estable al arranque de junio, beneficiando a quienes realizan operaciones en dólares. / Magnific

Así venden el dólar los bancos en México

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta.

Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este miércoles:

  • Afirme

    compra 16.30

    venta 17.90

  • Banco Azteca

    compra 16.80

    venta 17.99

  • BBVA Bancomer

    compra 16.39

    venta 17.80

  • Banorte

    compra 16.20

    venta 17.65

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta. / Magnific
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