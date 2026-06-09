Dólar hoy 9 de junio de 2026: así amaneció el tipo de cambio frente al peso
El precio del dólar hoy 9 de junio de 2026 se ubica alrededor de los 17.38 pesos por unidad.
Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.
Así venden el dólar los bancos en México
Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta.
Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este miércoles:
Afirme
compra 16.30
venta 17.90
Banco Azteca
compra 16.80
venta 17.99
BBVA Bancomer
compra 16.39
venta 17.80
Banorte
compra 16.20
venta 17.65
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