Dólar hoy 9 de junio de 2026: así amaneció el tipo de cambio frente al peso

El precio del dólar hoy 9 de junio de 2026 se ubica alrededor de los 17.38 pesos por unidad.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.38 pesos por unidad.| FREEPIK

Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.

El tipo de cambio se mantiene estable al arranque de junio, beneficiando a quienes realizan operaciones en dólares. / Magnific

Así venden el dólar los bancos en México

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta. Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este miércoles: Afirme compra 16.30 venta 17.90

Banco Azteca compra 16.80 venta 17.99

BBVA Bancomer compra 16.39 venta 17.80

Banorte compra 16.20 venta 17.65