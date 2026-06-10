Raúl Jiménez enfrentará un escenario muy diferente al de su primera etapa con los Wolves

Este martes se hizo oficial el regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton Wanderers, equipo donde vivió los mejores años de su carrera. Sin embargo, a diferencia de su primera etapa en el club inglés, el delantero mexicano se encontrará con un contexto muy distinto al que dejó hace algunos años.

El atacante llegó originalmente a los Wolves procedente del Benfica de Portugal en calidad de préstamo. Después de una primera temporada en la que marcó 13 goles en 38 partidos, el conjunto inglés decidió ejercer la opción de compra para hacerse con sus servicios de manera definitiva. Jiménez permaneció en la institución hasta 2023, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Un nuevo reto en la Championship para Raúl Jiménez

El principal cambio para Raúl será la categoría en la que competirá. En esta nueva etapa, el delantero mexicano disputará la Football League Championship, conocida como la Segunda División de Inglaterra.

Además del cambio de nivel competitivo, Jiménez llega a una plantilla muy diferente a la que integró durante sus años más exitosos. Aunque arriba con la etiqueta de goleador y referente de la Selección Mexicana, deberá demostrar nuevamente sus condiciones para ganarse un lugar dentro del equipo.

Raúl Jiménez durante un entrenamiento con el Wolverhampton | TWITTER @RAUL_JIMENEZ9

Como cualquier otro futbolista, el mexicano tendrá que competir por minutos y convencer al cuerpo técnico de que merece un puesto en el once titular.

Nueva competencia y un entrenador diferente para el mexicano

Otro de los cambios importantes será la presencia de Rob Edwards en el banquillo. El técnico dirige al Wolverhampton desde 2025 y conoce perfectamente la institución, ya que defendió los colores del club como jugador entre 2004 y 2008.

La participación de Jiménez también dependerá de la competencia interna. Los máximos goleadores del Wolverhampton durante la temporada 2025-26 fueron el nigeriano Tolu Arokodare y el danés Jørgen Strand Larsen, quienes finalizaron la campaña con seis anotaciones cada uno.

Raúl Jiménez celebra una anotación con el Wolverhampton | TWITTER @RAUL_JIMENEZ9

Además, el calendario ofrecerá varias oportunidades para que el mexicano tenga actividad. Los Wolves disputarán tres competiciones durante la temporada: la Football League Championship, que consta de 46 jornadas, además de la FA Cup y la Carabao Cup.