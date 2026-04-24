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¿Habrá prórroga para la declaración anual 2026? Esto se sabe

Revisar la información precargada puede hacer más rápido el proceso de la declaración anual./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:06 - 23 abril 2026
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El SAT ha puesto en marcha acciones para agilizar el proceso, especialmente en los días con mayor carga en el sistema

En medio de dudas entre contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró la situación sobre una posible prórroga para la declaración anual 2026. La autoridad fiscal ha recibido múltiples consultas ante fallas en la plataforma y la alta demanda durante los últimos días del periodo.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no se ha anunciado una extensión general del plazo, por lo que se mantiene la fecha límite establecida en el calendario fiscal. Esto significa que las personas físicas deben cumplir con su obligación dentro del tiempo estipulado para evitar recargos o sanciones.

La autoridad fiscal ofrece apoyo y asesoría para facilitar el cumplimiento de la obligación./ RS

Sin embargo, el SAT reconoció que existen complicaciones técnicas y operativas que han afectado a algunos usuarios, lo que ha generado incertidumbre entre quienes aún no logran completar su trámite.

¿Habrá prórroga para la declaración anual 2026?

La autoridad fiscal fue clara al señalar que no hay una prórroga oficial generalizada. A pesar de los problemas reportados por contribuyentes, el SAT no ha modificado la fecha límite para presentar la declaración anual.

No obstante, el organismo ha implementado diversas medidas para facilitar el cumplimiento. Entre ellas, se encuentran ajustes en la plataforma digital, así como atención reforzada para resolver dudas y problemas técnicos.

El SAT recomienda no dejar el trámite al final para evitar problemas por saturación del sistema./ RS

Además, se han habilitado canales de orientación para que los contribuyentes puedan concluir su trámite, ya sea a través de asesoría en línea o en oficinas físicas, dependiendo del caso.

¿Qué apoyo ofrece el SAT a los contribuyentes?

El SAT ha puesto en marcha acciones para agilizar el proceso, especialmente en los días con mayor carga en el sistema. Esto incluye mejoras en la estabilidad de la plataforma y acompañamiento para quienes enfrentan errores al momento de enviar su declaración.

También se ha insistido en la importancia de revisar la información precargada, ya que en muchos casos esto permite completar el trámite de forma más rápida y sin contratiempos.

Otra de las recomendaciones es no dejar el proceso para el último momento, ya que la saturación del sistema suele incrementarse conforme se acerca la fecha límite.

Aunque no hay una prórroga general, especialistas señalan que en situaciones específicas podrían analizarse casos particulares, especialmente si se comprueba que hubo fallas técnicas ajenas al contribuyente.

Contribuyentes han reportado fallas en la plataforma, lo que generó dudas sobre una posible prórroga./ RS
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