El Real Madrid confirma interés y rechazo del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El misterio sobre el futbolista que Florentino Pérez había prometido intentar fichar tras su reciente reelección como presidente del Real Madrid quedó resuelto este martes, luego de que el club blanco hiciera oficial que presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, misma que fue rechazada por el Atlético de Madrid.

La operación, que habría representado el traspaso más costoso en la historia del conjunto merengue, confirma que el campeón del mundo con Argentina era el principal objetivo de la directiva madridista para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Atlético de Madrid rechaza la oferta

De acuerdo con el propio comunicado del Real Madrid, la oferta fue analizada por el Atlético de Madrid, que decidió no aceptarla y mantener su postura respecto a la situación contractual del atacante.

Con el objetivo de poner fin a las especulaciones sobre el futuro del delantero argentino, el Real Madrid publicó una nota oficial en la que informó sobre las gestiones realizadas para intentar concretar el fichaje.

En el comunicado, el club señaló que, tras la reunión de su "Junta Directiva, presentó una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos de Julián Álvarez". Sin embargo, el Atlético de Madrid respondió negativamente a la propuesta.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Según el texto difundido por la institución madridista, la directiva rojiblanca agradeció el interés mostrado, pero rechazó la operación argumentando que la situación del jugador está sujeta a su cláusula de rescisión.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

La confirmación de este intento de fichaje también despeja las dudas sobre la identidad del futbolista al que Florentino Pérez había hecho referencia durante su campaña para mantenerse al frente del Real Madrid.

Días antes, el dirigente adelantó en una entrevista que el club realizaría una oferta cercana a los 150 millones de euros por un jugador de un equipo importante, asegurando que buscaban una incorporación capaz de generar una gran expectativa entre la afición.

Otros movimientos del Real Madrid

Pese a que la oferta por el delantero argentino fue rechazada, el conjunto blanco siguió haciendo movimientos durante esta temporada baja. El equipo hoy confirmó la salida de su entrenador, Álvaro Arbeloa, abriendo la puerta así al regreso de José Mourinho al banquillo madridista.

Además, el club confirmó la llegada de un nuevo defensor. En las primeras horas del martes, el equipo concretó el fichaje de Denzel Dumfries. El contrato entre el club y el neerlandés tendrá una vigencia de 4 años a cambio de 20 millones de euros que recibirá el Inter de Milán.

Denzel Dumfries celebra gol con Países Bajos | AP

Atleti rechazó a Barcelona y Real Madrid

El Real Madrid tampoco sería el único equipo interesado en incorporar al atacante argentino. De acuerdo con la información disponible, el Barcelona también habría presentado recientemente una propuesta cercana a los 100 millones de euros, la cual igualmente fue rechazada por el Atlético de Madrid.