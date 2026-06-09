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Futbol Internacional

Real Madrid anuncia la salida oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador

Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid | AP
José Moreno
José Moreno 12:41 - 09 junio 2026
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La entidad destacó su identificación con los valores del club y le deseó éxito en sus próximos desafíos

El Real Madrid hizo oficial este martes la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador, poniendo fin a una etapa más dentro de la trayectoria del exfutbolista español en la institución blanca.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club anunció que ambas partes alcanzaron un acuerdo para concluir su vínculo en el banquillo.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

El mensaje de despedida del Real Madrid

En el texto, la entidad merengue expresó su agradecimiento hacia Arbeloa por los años de servicio y por la forma en que representó los valores de la institución desde su llegada a la cantera.

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad", señaló el comunicado.

Además, el club destacó la figura del exdefensor como un ejemplo para las nuevas generaciones y como una persona plenamente identificada con la filosofía madridista.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

Una carrera ligada al madridismo

La relación de Arbeloa con el Real Madrid se remonta a su etapa como futbolista en las categorías inferiores. Posteriormente, logró consolidarse en el primer equipo, donde formó parte de una de las épocas más exitosas de la institución entre 2004 y 2016.

Tras colgar los botines en 2017 con el West Ham de Inglaterra, continuó vinculado al club en distintas funciones dentro de la estructura deportiva, desarrollando una carrera como entrenador en las categorías formativas antes de asumir mayores responsabilidades dentro del proyecto deportivo.

Álvaro Arbeloa en el entrenamiento previo al partido de Real Madrid contra Bayern en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League | AP
Álvaro Arbeloa en el entrenamiento previo al partido de Real Madrid contra Bayern en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League | AP

El comunicado concluyó con un mensaje de afecto hacia Arbeloa y su familia, dejando claro que las puertas del club permanecerán abiertas para una de las figuras surgidas de su cantera.

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