Denzel Dumfries acuerda contrato con el Real Madrid por 4 años

El Real Madrid empieza su reestructuración de cara a la próxima temporada; en donde todo indica que José Mourinho será el entrenador, con la llegada de refuerzos que busquen poner nuevamente en la cima a la institución que se fue sin títulos en la reciente campaña.

Entre los rumores de Olise ahora Denzel Dumfries está amarrado por el conjunto presidido por Florentino Pérez, según reporta Fabrizio Romano quien ha resaltado que ha firmado un contrato por cuatro años tras el reconocimiento médico.

Denzel Dumfries en un juego con Inter | AP

Se concretó la negociación

“Denzel Dumfries firmó oficialmente su contrato con el Real Madrid tras superar el reconocimiento médico la semana pasada. El contrato tendrá una vigencia de 4 años, al igual que el de Ibou Konaté, hasta junio de 2030. El Inter recibirá 20 millones de euros”, resalta el periodista en sus redes sociales.

El neerlandés se convertirá en jugador del conjunto merengue después de que el club decidiera ejecutar la cláusula de rescisión incluida en su contrato con el Inter de Milán, una operación que ronda los 20 millones de euros.

A sus 30 años, el internacional neerlandés aterriza en la capital española tras consolidarse como uno de los laterales más influyentes de la Serie A. Y ahora tendrá su presencia en el Mundial 2026 que podría convertirlo en una de las figuras más importantes en su posición.

Denzel Dumfries celebra gol con Países Bajos | AP

¿Qué aportará Dumfries al Real Madrid?

Su potencia física, capacidad para recorrer toda la banda y experiencia en competiciones internacionales fueron factores determinantes para convencer a la dirección deportiva madridista para darle mayor versatilidad después de la salida de Dani Carvajal.

Denzel Dumfries festeja una anotación | AP

El neerlandés aporta experiencia, liderazgo y un conocimiento profundo de la élite europea tras varios años compitiendo por títulos en Italia. El lateral será una de las amenazas para los rivales desde la zaga defensiva para tener más variantes.