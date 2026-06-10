¿Jalen Brunson ya está entre las máximas leyendas de los Knicks? El base que tiene a Nueva York soñando con un título histórico

Los New York Knicks viven uno de los momentos más importantes en su historia reciente; 50 años tuvieron que pasar para volver a tener a los neoyorquinos rozando la inmortalidad por tercera vez en la historia, pero para toda obra de arte siempre debe haber un autor; este es: Jalen Brunson.

El base de la escuadra neoyorquina ha firmado una postemporada digna del MVP, llevando a la franquicia a sus primeras Finales de la NBA desde 1999 y colocándola a dos victorias de conquistar un campeonato que se les niega desde 1973.

Jalen Brunson, a 4 años de su llegada a los Knicks, está consiguiendo algo que varias de las más grandes figuras que han vestido la camiseta naranja y azul jamás lograron: colocar a los Knicks al borde de un título.

Jalen Brunson, de Knicks | AP

Brunson está logrando lo que no pudieron Ewing, Carmelo o Bernard King

La historia de los Knicks, es una que está repleta de nombres y figuras legendarias que marcaron generaciones enteras de fanáticos de la NBA.

Patrick Ewing es considerado el máximo referente moderno de la franquicia. Transformó a los Knicks en un equipo temido gracias a su dominio en la pintura, combinando una gran capacidad ofensiva con una defensa asfixiante. A pesar de coincidir con la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls, Ewing se mantuvo como el alma incondicional de la "Gran Manzana". Alcanzó las Finales de la NBA en 1994 y 1999, aunque nunca pudo levantar el trofeo Larry O'Brien.

Patrick Ewing en un juego con los Knicks | AP

Carmelo Anthony se convirtió en uno de los anotadores más prolíficos de la historia del equipo. Disputó 412 partidos con los Knicks, registrando un promedio de 24,7 puntos, 7,0 rebotes y 3,2 asistencias por encuentro. Durante la temporada 2012-13, lideró a la NBA en anotación con 28,7 puntos por noche, terminando tercero en las votaciones para el MVP, pero a pesar de todo eso, jamás pudo superar las Semifinales de Conferencia durante su estancia en Nueva York.

Carmelo Anthony durante el Juego de Estrellas | AP

Bernard King maravilló a la NBA con su capacidad anotadora durante la década de los 80, redefinió la capacidad anotadora de la franquicia neoyorquina y revitalizó al equipo durante la década. Llegó a la franquicia en 1982 y se convirtió en un ídolo absoluto de los aficionados en el Madison Square Garden.

Mientras que jugadores como John Starks y Charles Oakley se transformaron en símbolos de entrega y competitividad, siendo el alma de la franquicia de “La Gran Manzana” en la década de los 90, algo inolvidable para toda una generación de aficionados.

Jalen Brunson, jugador de Knicks | AP

Sin embargo, ninguno de ellos logró colocar a los Knicks tan cerca de un campeonato como lo ha hecho Jalen Brunson.

El actual líder de Nueva York ha sido el rostro de toda una reconstrucción que devolvió la ilusión a una de las franquicias más importantes en la historia de la NBA; con grandes actuaciones ante Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers y, ahora con los San Antonio Spurs, se ha metido en la conversación de ser uno de los mejores neoyorquinos en toda la historia.

Los números que colocan a Brunson junto a las leyendas del Madison Square Garden

Si la conversación es sobre legado, Jalen Brunson ya tiene argumentos sólidos para sentarse en la misma mesa que los históricos de la franquicia.

Durante los Playoffs de 2026 promedia alrededor de:

27 puntos y más de 6 asistencias por partido

El motor y corazón ofensivo de unos Knicks que han dominado la Conferencia Este y llegaron a las Finales tras superar con categoría a todos sus rivales en esta postemporada. Siendo nombrado MVP de las Finales de Conferencia del Este y actualmente es el principal candidato para quedarse con el MVP de las Finales de la NBA.

Jalen Brunson en el Juego 1 de la NBA Finals | AP

“The King of New York” tiene números que respaldan el impacto de Brunson con los Knicks. Desde su llegada a “La Gran Manzana”, el base promedia 29.4 puntos por partido en playoffs y ha disputado 52 encuentros de postemporada en apenas cuatro temporadas.

Además, Brunson acumula más de 1,900 puntos en Playoffs a lo largo de su carrera, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la postemporada actual. Su actuación más memorable llegó en 2024, cuando promedió 32.4 puntos por partido con los Knicks, una de las campañas individuales más dominantes en la historia reciente de la franquicia.

Jalen Brunson ha conseguido esas cifras entre sus etapas con los Mavericks y los Knicks. Sin embargo, ha sido en Nueva York donde alcanzó su máximo nivel, convirtiéndose en la figura que devolvió a la franquicia a la élite de la NBA y a la pelea por el campeonato.

También se convirtió en el primer jugador de los Knicks en encadenar partidos de playoffs con al menos 30 puntos y 10 asistencias, liderando el resurgimiento de una franquicia que, bajo su mando, ha vuelto a ser protagonista de la Conferencia Este de manera constante, algo que no ocurría desde la época dorada de los años noventa.

Temporada Juegos Puntos Rebotes Asistencias 2023 11 27.8 4.9 5.6 2024 13 32.4 3.3 7.5 2025 18 29.4 3.4 7.0 2026* 10 27.4 2.6 6.1 Total Knicks 52 29.4 3.6 6.7

A pesar de todos sus números, todavía es pronto para colocarlo por encima de nombres como Willis Reed, Walt Frazier o Patrick Ewing, jugadores que definieron épocas en la historia de los Knicks. Sin embargo, Jalen Brunson se encuentra a las puertas de conseguir un hecho sin precedentes; algo que muchas de las mayores leyendas de la franquicia no pudieron conseguir.

Si consigue guiar a Nueva York al campeonato en 2026, su nombre será grabado con letras de oro en los libros de historia de uno de los equipos más emblemáticos del deporte ráfaga, junto a leyendas que lograron marcar una dinastía dentro de una de las franquicias más importantes de la NBA.