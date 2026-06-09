Arrestan a 21 aficionados de los Knicks tras la primera derrota en las finales de la NBA.

El motivo de la mayoría de estos arrestos se centra en una Watch Party en el parque Bryant, en el centro de la ciudad. La derrota de Nueva York provocó enfrentamientos entre fanáticos y la policía que buscaba despejar las calles. Un portavoz de la policía local explicó que cinco oficiales resultaron heridos a raíz de esta afición “ruidosa, violenta y destructiva” que se subía a los techos de paradas de autobuses y postes de luz, lanzaba botellas de vidrio y arrancaba publicidad.

Ocho individuos fueron acusados de crímenes como asalto a un miembro del cuerpo policial, poseer ilegalmente armas, amenazas y resistencia al arresto; mientras que los otros 13 detenidos fueron liberados sin ningún cargo.

Derrota de los Knicks provoca caos en Nueva York | AP

Los Knicks sufren su primera derrota en casa

El equipo neoyorquino fue derrotado por primera vez en un resultado de 115-111 por los Spurs de San Antonio, esto en el tercer juego de siete. Siendo el primer juego local y su primera final desde 1999, el centro de Nueva York se volvió un púlpito de Watch Parties mientras la ciudad se encontraba en una operación de máxima seguridad por la visita del presidente Donald Trump, quien asistió al juego de esa misma noche.

Un reportero del periódico local The Gothamist explicó cómo vio a un streamer de redes sociales ser perseguido por locales por portar un jersey del equipo visitante, San Antonio Spurs. Tras la persecución, el streamer fue acorralado y le arrancaron el jersey, antes de que el mismo escapara entrando a un edificio contiguo.

Medidas cautelares para los siguientes juegos

Ante las riñas, el portavoz del consejo de la ciudad, Justin E. Sanchez mencionó que: “Hay formas de gestionar las multitudes que limitan los riesgos, eliminan a los alborotadores y, al mismo tiempo, permiten que los aficionados se diviertan”

Todavía tenemos más partidos por delante y, con suerte, también mucho más que celebrar. Al igual que los Knicks, necesitamos analizar lo ocurrido, reevaluar la situación y planificar cómo podemos hacerlo mejor para el próximo partido.