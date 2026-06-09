¡Habrá drama! San Antonio vence a los Knicks y alargan un poco más la serie de las Finales de la NBA

San Antonio Spurs evitó la coronación de los New York Knicks en el Madison Square Garden y encendió las Finales de la NBA 2026 con una victoria de 115-111 en el Juego 3, resultado que recortó la serie a 2-1 y puso fin a una racha de 13 triunfos consecutivos de Nueva York en estos playoffs.

En una noche cargada de tensión, ambiente hostil y expectativa de campeonato, los Spurs resistieron la presión de una arena que esperaba ver a los Knicks quedar a un paso del título. Sin embargo, Victor Wembanyama respondió con su actuación más completa de la serie y lideró a San Antonio en un triunfo que garantiza el regreso de las Finales a Texas para un Juego 5.

Victor Wembanyama l AP

Victor Wembanyama lidera la reacción de Spurs ante Knicks

Como había ocurrido en los dos primeros partidos, San Antonio abrió el encuentro con autoridad y construyó una ventaja de doble dígito en el primer cuarto. Los Spurs llegaron a estar arriba 33-21, pero los Knicks, fieles a la personalidad que han mostrado durante toda la postemporada, reaccionaron con una ofensiva explosiva de 42 puntos en el segundo periodo para borrar la diferencia y tomar impulso antes del descanso.

La respuesta de San Antonio llegó tras el medio tiempo, cuando su defensa, anclada por Wembanyama, cambió el tono del partido. El francés dejó atrás el error cometido al cierre del Juego 2 y firmó una actuación dominante con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres bloqueos, superando en el duelo directo a Karl-Anthony Towns, quien había sido más determinante en los primeros dos compromisos de la serie.

Donal Trump presente en el MSG | AP

El triunfo también tuvo el respaldo de Stephon Castle, autor de 23 puntos, y del novato Dylan Harper, quien aportó 13 unidades en una noche en la que los Spurs movieron mejor el balón, cometieron menos pérdidas y aprovecharon más viajes a la línea de tiros libres que Nueva York. “Menos errores, más control”, resumió Wembanyama tras el partido en la transmisión de ABC.

Knicks pierden su racha y las Finales de la NBA toman drama

New York tuvo respuestas durante gran parte de la noche, impulsado por Jalen Brunson, quien terminó con 32 puntos en 25 tiros, y por OG Anunoby, que aportó 28 unidades. La energía del Madison Square Garden, repleto de aficionados, celebridades y con la presencia del presidente Donald Trump, empujó a los Knicks en varios tramos, pero no fue suficiente para sostener otra remontada memorable.

El momento decisivo llegó en los últimos dos minutos, cuando Castle encestó un triple contra el reloj de posesión para colocar a San Antonio arriba 111-104 con 1:53 por jugar. Brunson respondió con un triple en retirada para acercar a los Knicks a tres puntos en el minuto final, pero De’Aaron Fox silenció nuevamente al público con un tiro de media distancia sobre Anunoby que dio a los Spurs una ventaja de cinco con 12 segundos restantes.

El Madison Square Garden llenó por completo en el juego 3 | AP

Anunoby todavía encestó un triple desesperado a seis segundos del final, pero Castle, con apenas 21 años, mostró temple desde la línea de castigo y convirtió dos tiros libres que sellaron la victoria de San Antonio. Con el 115-111 final, los Knicks vieron terminar la segunda racha más larga en la historia de los playoffs, mientras que los Spurs evitaron la barrida y mantuvieron viva la posibilidad de una remontada histórica, ya que ningún equipo ha ganado las Finales tras perder los dos primeros juegos en casa.