Adiós al ambulantaje en Línea B del Metro: autoridades retiran comercio informal de andenes

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro retiraron el comercio informal de los andenes en la Línea B, en el tramo que cruza por Ecatepec, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para los usuarios.

La medida se aplicó en ocho estaciones clave, utilizadas diariamente por cerca de 190 mil personas, donde durante años se reportó saturación por la presencia de vendedores ambulantes.

La medida se aplicó en ocho estaciones clave de la Línea B. / @MetroCDMX

¿Por qué retiraron a los vendedores de los andenes?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que la decisión responde a una demanda constante de los usuarios, quienes señalaban dificultades para transitar, especialmente en horas pico.

Las autoridades indicaron que los puestos reducían el espacio disponible y exponían a las personas a riesgos, incluso cercanos a las vías del tren.

Adrián Rubalcava, explicó que la decisión responde a una demanda constante de los usuarios. / @MetroCDMX

Además, se destacó que el retiro del ambulantaje también obedece a criterios de protección civil, ya que la ocupación de estos espacios puede obstaculizar evacuaciones o generar accidentes.

También se estableció que los vendedores podrán ser trasladados a espacios donde no interfieran con el paso de las personas ni representen riesgos para la seguridad.

Los andenes quedaron despejados. / @MetroCDMX

Estaciones intervenidas en la Línea B