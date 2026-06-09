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Futbol

America se despide de una figura internacional

Escudo del América | @ClubAmerica
Rafael Trujillo 17:54 - 09 junio 2026
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Las Águilas confirmaron la salida de una de sus piezas claves en el campeonato

Ya es oficial. Aunque Sandra Paños ya había adelantado su salida de América Femenil, no fue sino hasta este jueves que las Águilas confirmaron la salida de la portera española. A través de una emotiva publicación en redes, el equipo agradeció el tiempo de la española con el club.

Paños adelantó su salida

El pasado 17 de mayo, cuando América Femenil conquistó el tan ansiado título de Liga MX Femenil, la portera española habló ante los medios donde reveló que no seguiría con el club azulcrema de cara a la próxima temporada.

Esto termina aquí. Estoy muy feliz de cerrar de esta manera. Al América le auguro muchos éxitos en el futuro y lo viviré como una americanista más”, expresó durante la celebración del campeonato frente a Monterrey.
Sandra Paños sabe que llegar al América es "llegar al más grande de México" | AMÉRICA FEMENIL

América confirma su salida

Ahora, un mes después de aquellas palabras, América ha hecho oficial la salida de la europea. Con una publicación agradecieron el tiempo de la guardameta defendiendo los colores azulcremas y le desearon éxito en el futuro.

"Muchas gracias por haber protegido nuestro arco, por portar nuestros colores con orgullo y el profesionalismo que siempre demostraste en la cancha. Gracias por la experiencia que nos compartiste, por tus conocimientos, enseñanzas y todo lo que nos dejaste en este tiempo".

Sandra Paños dice adiós al América Femenil l IMAGO7

Sandra Paños ahora se despide tras más de 70 partidos con América. La futbolista llegó como una de las figuras para el 2024 y aunque varias lesiones afectaron su continuidad, fue pieza clave para que América lograra levantar un nuevo título de liga MX.

Ahora, la guardameta de 33 años buscará un nuevo proyecto. Tras su paso con Barcelona y América, la española podría emigrar al futbol norteamericano donde vería sus últimos años como futbolista profesional

Sandra Paños | X:sandra_panos1
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