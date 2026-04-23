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Futbol

¡Oficial! Atlas tiene nuevo dueño en Grupo PRODI

Escudo de Atlas | IMAGO7
Rafael Trujillo 16:23 - 23 abril 2026
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La empresa adquirió al equipo que deja de ser parte de Grupo Orlegi

Ya es oficial, Atlas dejará de ser parte de Grupo Orlegi. Tras la asamblea de dueño de la Liga MX, se anunció que, el equipo rojinegro fue adquirido por Grupo PRODI, una empresa encabezada por el empresario mexicano José Miguel Bejos.

El propio Grupo PRODI, informó a través de un comunicado que, alcanzó un acuerdo para avanzar en la adquisición del equipo tapatío. La operación aún se encuentra sujeta a los procesos de ratificación y aprobación por parte de la Federación Mexicana de Futbol, así como a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

De acuerdo con lo comunicado, mientras se completan los trámites correspondientes, el club continuará operando con normalidad, manteniendo estabilidad en sus áreas deportiva, administrativa e institucional con miras a terminar el Clausura 2026 sin complicaciones.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

Proceso de compra

De acuerdo con información de Grupo Orlegi, mantendrán el control del equipo hasta el próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio, Grupo PRODI asumirá el control total de la institución tapatía, marcando el inicio de una nueva etapa.

Los nuevos propietarios del equipo rojinegro detallaron que buscan garantizar que el funcionamiento del club no se vea interrumpido durante el periodo de revisión y aprobación por parte de las autoridades. Además, la organización señaló que Atlas conservará su sede en Guadalajara, lo que refuerza su vínculo con la afición local.

En el mismo sentido, se reiteró el compromiso con la afición rojinegra, al considerar que el desarrollo del equipo está ligado a su comunidad. Bajo esta premisa, el club seguirá representando a Guadalajara tanto dentro como fuera de la cancha mientras avanza el proceso de adquisición.

Academia AGA | X: @AtlasFC

¿Quién es Grupo PRODI?

Grupo PRODI cuenta con más de 70 años de trayectoria en operaciones dentro y fuera de México, así como experiencia en proyectos deportivos de alto impacto durante más de una década. Entre estos destacan el equipo de beisbol Pericos de Puebla y la Gira Profesional Mexicana de Golf, antecedentes que forman parte del respaldo para el desarrollo del nuevo proyecto en Atlas.

Grupo PRODI finalmente expresó su reconocimiento a la Federación Mexicana de Futbol por el acompañamiento en el proceso, así como a los actuales propietarios del club por su disposición. También se destacó la colaboración del Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, en el impulso al desarrollo deportivo en la entidad.

Jugadores de Atlas en el juego contra Santos | MEXSPORT
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