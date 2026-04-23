¿Qué necesita Chivas para terminar como líder general de la Liga MX?

Guadalajara llega como líder del Clausura 2026 con 35 puntos y el destino en sus manos. A diferencia de sus perseguidores, Chivas depende de sí mismo para asegurar el primer lugar general en la Liga MX.

El escenario que necesita Chivas

Para que Chivas termine como líder general, el panorama es directo:

Ganar su partido en la última jornada ante Tijuana (llegarían a 38 puntos y asegurarían el liderato)

Empatar también podría alcanzarle, pero dependería de otros resultados

Si empatan, llegarían a 36 puntos, lo que abriría la puerta a que Pumas los iguale o incluso los supere, dependiendo de la diferencia de goles.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 I MEXSPORT

La presión viene desde atrás

Pumas es el principal perseguidor con 33 puntos y aún tiene posibilidades reales de quedarse con la cima. Incluso Pachuca, con 31, podría meterse en la pelea con una combinación favorable.

Además, el cierre no será sencillo: Chivas se enfrenta a Xolos, un equipo que también se juega la vida por meterse a la Liguilla, lo que garantiza un duelo de alta intensidad.

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

Chivas tiene la ventaja y el control de la Liga MX. Un triunfo los convierte en líderes en solitario sin depender de nadie.

Pero cualquier tropiezo puede cambiar el panorama en cuestión de minutos. El liderato aún no está asegurado y el cierre promete drama total.